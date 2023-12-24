«Динамо» М — СКА. Гусев передаст привет Ротенбергу

Результативная серия Никиты насчитывает 11 матчей. На этом он не остановится.

25 декабря состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы москвичей оценили в 2.70. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — СКА 25 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Динамо» Москва — СКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ставки на победу москвичей и петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА (25.12.2023)

25 декабря в матче регулярного сезона КХЛ московское «Динамо» сыграет со СКА на стадионе «ВТБ Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

Бело-голубые в минувшем матче победили на выезде «Нефтехимик» (3:2 ОТ). С первых минут «волки» захватили инициативу, обрушили град атак на ворота «Динамо» и забросили две шайбы. Подопечные Кудашова не сникли, а сумели восстановить паритет и перевести встречу в дополнительное время. В овертайме защитник Даниил Пыленков забросил победную шайбу.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» поблагодарил команду за характер и борьбу до последних минут игры. Тем не менее он отметил ряд ошибок, которые привели к пропущенным шайбам в первом периоде. Алексей Кудашов пообещал решить проблемы с концентрацией.

Московское «Динамо» после 43 матчей находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 62 очка. Клуб выиграл 29 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Кудашова провели 18 игр, в которых одержали 13 побед, причём девять из них добыли в основное время.

В последних пяти встречах «Динамо» выступило отлично. Клуб победил «Северсталь» (2:1 Б), ЦСКА (4:1), «Трактор» (4:3 Б) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ), а уступил «Спартаку» (7:8 ОТ).

Лучший бомбардир бело-голубых в текущем сезоне — это Никита Гусев. Нападающий записал в актив 52 очка по системе «гол+пас». В матче с «Нефтехимиком» форвард сделал ассист и тем самым продлил свою результативную серию до 11 матчей. Напомним, он перешёл в московское «Динамо» как раз из СКА.

В последней встрече СКА проиграл на выезде «Торпедо» (1:3). Подопечные Романа Ротенберга остались явно недовольны результатом, поскольку они доминировали на площадке и во втором периоде Василий Глотов открыл счёт. Но в заключительной 20-минутке ярославцы перехватили инициативу и забросили три шайбы.

После завершения встречи главный тренер СКА отметил, что игра была интересная, хоккеисты провели много красивых комбинаций, но допустили три ошибки и за каждую соперник наказал заброшенной шайбой. Кроме того, наставник снова акцентировал внимание на большом количестве удалений и пообещал сделать выводы.

Петербуржцы неплохо выступили в последних пяти матчах. СКА обыграл «Трактор» (3:1), «Сочи» (7:2), ЦСКА (6:2), а уступил «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Торпедо» (1:3). Подопечные Романа Ротенберга после 42 матчей находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков. Клуб выиграл 27 встреч.

Алексей Кудашов уделяет внимание реализации численного преимущества. Его подопечные забросили в большинстве 50 шайб и лидируют по этому показателю в текущем сезоне. СКА будет сложно выдержать атаки бело-голубых, но и у «Динамо» оборона часто допускает ошибки. Рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 25 декабря 2023 года

«Динамо» отлично играет в нападении и использует численное преимущество. Результативная серия Никиты Гусева насчитывает 11 матчей. В свою очередь, атака петербуржцев также находится в хорошей форме. Например, в недавнем армейском дерби подопечные Ротенберга забили ЦСКА шесть голов. Кроме того, последнюю очную встречу выиграл СКА со счётом 5:3. Рассмотрим ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.