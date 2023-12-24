«Хатайспор» — «Бешикташ». Черчесов навёл бы порядок!

Бывший тренер сборной России может возглавить «чёрных орлов». На это будет интересно посмотреть.

25 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Турции «Хатайспор» — «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех бело-бордовых оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Хатайспор» — «Бешикташ» 25 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Хатайспор» — «Бешикташ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Турции «Хатайспор» — «Бешикташ» (25.12.2023)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, а также 17 туров турецкой Суперлиги. 25 декабря состоятся четыре встречи 18-го тура. В одной из них на стадионе «Ени Хатай» в городе Антакья померяются силами местный «Хатайспор» и «Бешикташ». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В последних восьми турах «Хатайспор» победил только «Галатасарай» (2:1). Также он сыграл вничью с «Антальяспором» (3:3) и «Анкарагюджю» (0:0). Уступили бело-бордовые «Фенербахче» (2:4), «Кайсериспору», «Самсунспору», «Истанбулспору» (во всех трёх случаях 1:2) и «Истанбулу Башакшехир» (0:1).

В результате подопечные Волкана Демиреля спустились на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Вообще, это весьма неплохая для клуба позиция. Наилучшим достижением бело-бордовых является шестое место. Всего в турецкой Суперлиге они провели три сезона.

«Хатайспор» очень сильно ограничен в резервах. Его состав состоит из местных футболистов среднего качества и мало кому известных легионеров. С большой долей вероятности закончат сезон бело-бордовые на привычном для себя месте — неподалёку от зоны вылета.

У «Бешикташа» амбиции гораздо больше. Он традиционно входит в число самых сильных и титулованных клубов чемпионата Турции. В его составе предостаточно известных футболистов, имеющих опыт игры в Европе — Дженк Тосун, Алекс Окслейд-Чемберлен, Анте Ребич и Венсан Абубакар.

В преддверии текущего сезона к «чёрным орлам» присоединился ещё и лучший бомбардир сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов, ранее выступавший за московский ЦСКА. Правда, в составе «Бешикташа» он принял участие в 19 встречах во всех официальных турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

Да и в целом чёрно-белые переживают не лучшие времена. В последних шести турах в турецкой Суперлиге они победили только «Истанбул Башакшехир» (1:0) и «Самсунспор» (2:1). Также «Бешикташ» сыграл вничью с «Анкарагюджю» (1:1). Уступил он «Антальяспору» (2:3), «Фенербахче» (1:3) и «Аланьяспору» (1:3).

В результате «чёрные орлы» спустились на пятое место в турнирной таблице первенства. Также они не вышли из группы в Лиге конференций. На фоне этого руководство клуба решило прибегнуть к смене главного тренера. Сообщается, что «Бешикташ» сделал предложение бывшему наставнику «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру.

Ещё чёрно-белые подтвердили заинтересованность в сотрудничестве с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, достигшим немалых успехов с «Ференцварошем». Впрочем, в список потенциальных кандидатов входят ещё шесть небезызвестных наставников.

Так или иначе, предлагаем проверить П2 за коэффициент 2.20. Смена наставника наверняка взбодрит «чёрных орлов». Возможно, именно с Черчесовым им удастся достичь наибольших успехов. В условиях очень ограниченных резервов специалист сумел совершить немало сенсаций. Его назначение наверняка пойдёт на пользу Зайнутдинову.

Прогноз и ставка на матч 18-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» — «Бешикташ» 25 декабря 2023 года

«Хатайспор» является одним из главных аутсайдеров чемпионата, и последние результаты подтверждают его статус. Даже на домашнем стадионе бело-бордовым вряд ли удастся избежать поражения. «Бешикташ» испытывает некоторые проблемы, но у него лучше комплектация состава и показатели на дистанции. Да и смена наставника, вероятнее всего, отразится на «чёрных орлах» благоприятно.

Ставка: победа «Бешикташа» за 2.20.