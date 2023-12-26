«Ливерпуль» не бросает гонку за чемпионством, а «МЮ» соберётся и наконец-то выиграет.

Экспресс на АПЛ с коэффициентом 11.49: Эрик тен Хаг и Юрген Клопп в себе уверены

Вместо того чтобы снизить темп в преддверие новогодних праздников, АПЛ разгоняется. 26 декабря болельщиков ждут интересные встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.49 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»

Хозяева поля имеют лучшие результаты в последних играх, несмотря на поражение в матчах с «Лутоном» — 0:1 и «Миланом» — 1:2. «Ньюкасл» показал силу, обыграв «Фулхэм» с разгромным счётом 3:0, что говорит о возможностях команды доминировать на поле. В то же время «Ноттингем Форест» демонстрирует менее убедительные результаты, проиграв четыре из пяти последних матчей, включая крупное поражение от «Фулхэма» — 0:5.

История предыдущих встреч также на стороне «Ньюкасла», который выиграл два последних матча у «лесников», включая победу в марте 2023 года со счётом 2:1. Учитывая текущую форму обеих команд и результаты их очных матчей, можно предположить, что хозяева имеют более высокие шансы на победу.

Исходя из всей представленной информации, включая текущую форму команд и историю встреч, можно ожидать, что «Ньюкасл» выиграет. Наш прогноз — победа «сорок» с форой (-1.5) за 2.35… Учитывая более высокую мотивацию и качество игры подопечных Эдди Хау, нет сомнений в этой ставке.

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Ливерпуль»

В последних пяти матчах «Бёрнли» показывает неоднозначные результаты, но важно отметить крупную победу в игре с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 5:0. Это свидетельствует о том, что команда способна на яркий и результативный футбол. «Ливерпуль» же, несмотря на пару неудач, в целом выглядит увереннее, что подтверждается разгромом «Вест Хэма» и победой над «Кристал Пэлас».

Впрочем, основываясь на общих показателях и качестве игры, мы предполагаем, что «Ливерпуль» сможет переломить ход встречи в свою пользу. Возможно, мы увидим упорную борьбу в первом тайме и один-два момента, которые решат исход встречи во втором тайме. Исходя из вышеперечисленного, наш прогноз — победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88. Этот исход покажется логичным итогом для «красных», которым нужно подтверждать свой высокий уровень, и для «Бёрнли», несмотря на потенциал, всё же уступающем в классе своему сопернику.

Прогноз на матч «МЮ» — «Астон Вилла»

«Манчестер Юнайтед», играя дома, стремится вернуться на победную дорожку после недавних неудач, включая поражения в матчах с «Вест Хэмом» — 0:2 и «Борнмутом» — 0:3. «Астон Вилла» показывает более стабильные результаты, одержав победы во встречах «Арсеналом» и «Манчестер Сити», а также сыграв вничью с «Шеффилд Юнайтед» и «Зриньски».

Учитывая текущую форму и результаты предыдущих матчей, кажется, что «львы» имеют некоторое преимущество, особенно в обороне. Однако «МЮ» обладает сильным составом и поддержкой домашних трибун, что может сыграть ключевую роль в этой игре.

Мы предполагаем, что «красные дьяволы» смогут использовать домашний стадион и болельщиков для победы. Возможно, игра начнётся с осторожных действий обеих сторон, каждая из которых будет стремиться контролировать мяч и не допустить ранних ошибок. Но со временем «МЮ» должен будет проявить инициативу, и, учитывая качество футболистов в атаке, у манкунианцев есть все шансы забить решающий гол.

Ожидаем, что матч завершится с минимальным преимуществом для хозяев поля. Это будет игра, в которой один гол может решить исход встречи, и думается, что «красные дьяволы» справятся с давлением и выйдут победителями из этой встречи. Ставки на победу «МЮ» принимают за 2.60.

Экспресс на матчи 26 декабря

Ставка 1: победа «Ньюкасла» в матче с «Ноттингем Форест» с форой (-1.5) за 2.35.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» в игре с «Бёрнли» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Ставка 3: победа «МЮ» в матче с «Астон Виллой» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.35 Х 1.88 Х 2.60 = 11.49.