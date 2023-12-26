«Спартак» и Winline: вместе до 2028 года!

Под Новый год футбольный клуб «Спартак» порадовал своих болельщиков продлением партнёрского соглашения с букмекерской компанией Winline. Популярнейшая в России команда и крупный букмекер уже обращали на себя внимание кучей интересных активаций. Наверняка эта тенденция будет продолжена.

Партнёрство длится уже больше 10 лет

Плодотворное сотрудничество «Спартака» и Winline длится с 2016 года. Именно спартаковцы стали первым партнёрским клубом букмекера. С тех пор компания остаётся верным партнёром, который активно поддерживает клуб и радует болельщиков красно-белых яркими проектами.

Прежний контракт был рассчитан до конца сезона-2025/2026. По новому соглашению партнёрство продлили ещё на два года. Теперь «Спартак» и Winline будут вместе как минимум до лета 2028 года.

Winline делает красно-белую жизнь ярче

За время сотрудничества клуб и букмекер порадовали поклонников красно-белых рядом классных активаций, благодаря которым посещение матчей «Спартака» стало более комфортным и интересным. Так, к примеру, компания Winline помогла установить скоростную и абсолютно бесплатную сеть Wi-Fi на всех трибунах домашней арены команды. Партнёр сыграл важную роль в разработке нового удобного приложения и клубного сайта «Спартака», а ресторан Winline Club радует многих красно-белых болельщиков комфортом и яркой программой во время домашних матчей московского клуба.

Нельзя не вспомнить и празднование столетия «Спартака» и победы в Кубке России — 2022. Незабываемый след в истории тогда оставил Winliner — на корабле прямо на Москве-реке прошли празднования, которые длились несколько дней. 80-метровый лайнер восемь дней ходил по водной артерии столицы, а посетить его мог любой поклонник красно-белого клуба. Каждый день праздничной программы был посвящен конкретной эпохе в истории «Спартака». Программа празднования включала несколько десятков различных мероприятий с участием действующих игроков и легенд клуба.

Это лишь несколько примеров плодотворного сотрудничества «Спартака» и Winline. Но история продолжается, и впереди ещё множество ярких историй и победных эмоций. Теперь, когда стороны официально объявили о продолжении сотрудничества, это стало фактом. Наслаждайтесь игрой вместе с Winline и болейте за «Спартак»! Без вариантов.

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