«Ак Барс» — «Металлург». Билялетдинов подпортит Разину настроение

28 декабря состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.12. Шансы магнитогорцев оценили в 2.82. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Ак Барс» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. Ставки на победу казанцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.72. Поставить на то, что выиграют магнитогорцы, можно за коэффициент 2.12.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (28.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

28 декабря в матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Металлургом» на «Татнефть-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

Казанцы в минувшем матче уступили на выезде «Сибири» (2:4). Новосибирцы сразу захватили инициативу и включили прессинг. У подопечных Билялетдинова не получалось наладить контроль шайбы, и к середине второго периода они проигрывали со счётом 0:3. Евгений Свечников и Вячеслав Войнов забросили по шайбе в третьем периоде, но отыграться не удалось.

На послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов похвалил новый стадион в Новосибирске и отличное качество льда. Наставник «Ак Барса» отметил, что команда снова пропустила гол при реализации численного преимущества. Он признал наличие системной проблемы и сказал, что постарается исправить ситуацию в кратчайший срок.

«Ак Барс» после 43 матчей находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков. Клуб выиграл 24 встречи. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Билялетдинова провели 20 игр, в которых одержали 15 побед.

В последних пяти встречах «Ак Барс» выступил слабо. Клуб победил только «Авангард» (4:0), а уступил «Северстали» (1:4), «Локомотиву» (1:3), «Автомобилисту» (1:2) и «Сибири» (2:4). Вадим Шипачёв записал в актив 32 очка по системе «гол+пас». Но в матче с «Сибирью» форвард результативными действиями не отметился.

В клубе возникла скандальная ситуация, которая связана с решением игроков Дамира Жафярова и Никиты Евсеева подать иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты по причине «спортивной дискриминации». В официальном заявлении «Ак Барс» отрицает наличие противозаконных действий в отношении хоккеистов.

В последней встрече «Металлург» проиграл на выезде «Ладе» (1:5). Подопечные Андрея Разина действовали на низких скоростях, и им явно не хватило сил. В первом периоде они пропустили три шайбы и оказались неспособны переломить ход встречи. В обороне «лисы» допустили слишком много ошибок в простых ситуациях.

Магнитогорцы нестабильно выступили в последних пяти матчах. «Металлург» обыграл «Амур» (4:3 ОТ) и «Авангард» (3:2), а уступил ЦСКА (0:3), «Торпедо» (2:3) и «Ладе» (1:5). Подопечные Андрея Разина после 44 матчей находятся на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков. Клуб выиграл 27 встреч.

Дома «барсы» в атаке играют агрессивно, стараются лишить соперника инициативы. Команда разочарована после поражения в Новосибирске и готова реабилитироваться перед зрителями. Зинэтула Билялетдинов умеет мотивировать своих подопечных, поэтому предположим, что «Ак Барс» не проиграет и тотал будет меньше 5.5 шайбы за 2.39.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года

В составе «Ак Барса» много опытных хоккеистов, которые сумеют собраться и показать дома хороший уровень игры. «Металлург» проводит затяжную выездную серию, и у команды накопилась усталость. Да и далеки «лисы» от оптимальной формы, поскольку явно экономят силы для плей-офф. В Тольятти они продемонстрировали слабую командную игру. Отметим, что каждая из пяти последних домашних встреч «барсов» заканчивалась с тоталом меньше 5.5 шайбы.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.39.