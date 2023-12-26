Сергей Семак ближе к «золотому» дублю, чем Гильермо Абаскаль

«Зенит» или «Спартак»? А может быть, вообще никому не поддастся это достижение в нынешнем сезоне?

Российский футбол отправился в отпуск. Игроки и тренеры набираются сил и восстанавливаются психологически после насыщенных событиями розыгрышей РПЛ и Кубка России. А мы разберём шансы двух популярных команд «Зенита» и «Спартака» сделать дубль в сезоне-2023/2024, то есть выиграть чемпионат России и Кубок.

Гильермо Абаскаль получил поддержку из Португалии

Повезло испанскому специалисту, что он не владеет русским языком на достаточном уровне, иначе высказывания Заремы Салиховой испортили бы ему настроение. Супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна назвала в интервью Абаскаля провалом года. Она увидела огромное количество ошибок со стороны тренера красно-белых, которые не случились бы, будь с ними рядом опытный спортивный директор.

Весьма вероятно, что руководство «Спартака» придерживается схожего мнения, поэтому 22 декабря клуб объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

Деятельный португалец обладает богатым опытом. Он был ассистентом тренера в португальских клубах «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде». Амарал известен обширными связями на футбольном рынке не только Европы, но также Южной Америки и Азии. Удачные приобретения «Бенфики» в последние годы связаны с его плодотворной работой.

Пока неясно, как сработается Абаскаль с Амаралом, а ведь от их взаимодействия зависят шансы красно-белых на возрождение весной 2024 года. По сути, у них остаются надежды на победу в РПЛ, если тренер за зимнюю паузу сумеет совладать с эмоциями и выбрать стабильный основной состав.

После 18 туров красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в таблице РПЛ. Они выиграли девять матчей и три завершили вничью. Если к позиционному нападению «Спартака» мало претензий, поскольку забито 27 голов, то действия защиты вызывают заслуженную критику. 24 мяча пропустили подопечные Абаскаля, что на фоне «Краснодара» (14 мячей), выглядит провалом.

Наладив надёжную оборону и улучшив эффективность атаки, москвичи вполне могут отыграть отставание в восемь очков до первого места в таблице. Возможно, что Амарал пришёл с несколькими конкретными предложениями по усилению состава, что явно необходимо команде.

12 марта 2024 года «Спартак» проведёт дома ответный матч в четвертьфинале Кубка России с «Оренбургом». В первой встрече на выезде красно-белые уступили со счётом 0:1, но результат оставляет вполне рабочие шансы на выход в следующий раунд. Букмекеры предлагают ставку с коэффициентом 50.0 на то, что подопечные Абаскаля выиграют РПЛ и Кубок России.

Семак верит в команду

Впервые за шесть сезонов «Зенит» встречает зимнюю паузу в чемпионате РПЛ не на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака пропустили на вершину «Краснодар», но дистанция всего в два очка гарантирует борьбу за титул. Командам осталось провести 12 матчей — это большая дистанция, и многое может измениться.

Нападающий Матео Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ. Колумбийский форвард забил 14 голов и сделал результативный пас. Он не планирует покидать клуб и максимально мотивирован в каждой игре. Это сильный козырь Семака.

Вышел «Зенит» и в четвертьфинал Кубка России, в котором играет с московским «Динамо». Первая встреча завершилась победой бело-голубых (1:0), но в ответном матче дома у клуба из Санкт-Петербурга есть шансы победить.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что команда проведёт два зимних сбора. В середине января сине-бело-голубые отправятся в Абу-Даби, а затем — в Доху. Отпуск футболистов завершится к 11 января. Весьма вероятно, что к этому времени наступит ясность с новичками, поскольку слишком много слухов вокруг клуба.

Полузащитник Клаудиньо провёл переговоры с «Фламенго», но клубы пока не достигли договорённости о сумме компенсации за переход игрока. Бразилец важный, даже системообразующий исполнитель для схемы Сергея Семака, но у тренера будет в распоряжении практически два месяца, чтобы определиться с потенциальной заменой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал переход игрока бразильского «Палмейраса» Артура Гимарайнса, но финальную точку в трансфере стороны не поставили. Однако даже имеющиеся в распоряжении Семака футболисты вполне способны выполнить задачу с победой в РПЛ и Кубке России. Букмекеры предлагают на такой дубль коэффициент 5.10.

На стороне «Зенита» мощный по меркам РПЛ состав, один из лучших наставников в лиге и потенциальное усиление на ключевых позициях. Кроме того, у клуба из Санкт-Петербурга большой победный опыт, и он способен без спадов пройти решающий отрезок сезона и сделать «золотой» дубль.

Ставка: «Зенит» в сезоне-2023/2024 выиграет чемпионат России и Кубок за 5.10.