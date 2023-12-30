«Ювентус» — «Рома»: Аллегри и Моуринью сделают подарок фанатам

30 декабря состоится матч 18-го тура Серии А «Ювентус» – «Рома». Начало – в 22:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.13. В случае если победит «Рома», сыграет коэффициент 4.20. На ничью можно сделать ставку за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Рома» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.35 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» (30.12.2023)

«Ювентус» в этом сезоне очень неплох, команде явно пошло на пользу отсутствие еврокубков. Массимилиано Аллегри получил возможность играть в недельном цикле, что помогает команде стабильно набирать очки. После 17 туров у «Юве» в активе 40, это вторая позиция в турнирной таблице. «Интер» опережает команду на пять очков, но «нерадзурри» в этом туре оступились в Генуе, так что у туринцев неплохой шанс сократить отставание до двух очков.

12 туров подряд «Ювентус» идет без поражений. Забивает команда не так много, львиная доля побед туринцев — с минимальным счётом. Отметим, что в последних турах «Юве» стал пропускать. «Кальяри», «Дженоа», «Фрозиноне» — все эти клубы смогли поразить ворота команды Аллегри. Но если при этом туринцы забивают два гола в ответ — в сущности, какая разница? Массимилиано Аллегри не обращает внимания на критиков, которым не нравится футбол его команды, гнёт свою линию и борется за скудетто.

А вот у Жозе Моуринью дела не столь радужны. «Рома» пока только на шестом месте в Серии А, набрав 28 очков. О чемпионстве речь не идёт, но побороться за Лигу чемпионов римлянам вполне по силам: до идущей четвёртой «Фиорентины» всего пять очков. Не будем забывать, что «Рома» играет на два фронта: команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Фейеноордом». Вполне возможно, что в какой-то момент Жозе Моуринью переключится на этот турнир. Всё будет зависеть от выступлений в Серии А.

«Роме» в этом сезоне не хватает стабильности. Команда может потерять очки на ровном месте, а может и обыграть клуб-претендента на высокие места, как это случилось во встрече с «Наполи» (2:0). Стоит отметить, что команда Жозе Моуринью также практически в каждом матче отмечается как забитым, так и пропущенным мячом. Португалец хотел бы укрепить состав, чтобы сделать качественный рывок наверх, но пока ему приходится работать с теми, кто есть. Впрочем, Моуринью грех жаловаться: только в атаке у него есть Ромелу Лукаку и Пауло Дибала.

Если обратиться к личным встречам, то здесь ставка на то, что обе команды забьют, проходила в половине случаев. Но, учитывая тот факт, что обе команды в последних турах регулярно и забивают, и пропускают, есть резон поставить на обмен голами. Пусть даже Аллегри и Моуринью — адепты не самого открытого футбола. Поставить на то, что обе забьют, можно за 2.35 по линии Winline.

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Ставка: обе забьют за 2.35.

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