Экспресс на футбол с коэффициентом 5.50: Беллингем, Миранчук и Довбик в центре внимания

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.50 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Сассуоло»

Команда Джан Пьеро Гасперини показывает стабильные результаты, в последних пяти играх одержав четыре победы и потерпев лишь одно поражение. И это при том, что бергамаски играли с достаточно сильными соперниками. В то же время «Сассуоло» не может похвастаться такими же впечатляющими результатами, потерпев четыре поражения на том же отрезке.

С учётом последних встреч между этими командами можно предположить, что «Аталанта» обладает психологическим преимуществом, так как она выиграла три из последних пяти матчей у «Сассуоло». Однако не стоит забывать, что чёрно-зелёные умеют удивлять и в одном из недавних матчей обыграли бергамасков со счётом 1:0.

Ожидается, что в этой встрече «богиня» воспользуется своими сильными сторонами — агрессивным и комбинационным футболом, а также способностью к быстрой реализации голевых моментов. «Сассуоло» же, скорее всего, будет опираться на свою оборону и попытается использовать контратаки для достижения результата.

Учитывая всё вышеизложенное и основываясь на текущей форме команд, спрогнозируем победу «Аталанты» со счётом 2:0. Хозяева поля используют поддержку своих болельщиков, чтобы выиграть у «Сассуоло», который, хоть и покажет упорную борьбу, но в итоге уступит более мотивированным и технически подготовленным соперникам. Предлагаем ставку на победу бергамасков за 1.53.

Прогноз на матч «Реал» — «Мальорка»

«Реал», демонстрирует крепкую форму, одержав победы в большинстве последних матчей с неплохими результатами, в том числе обыграв «Алавес» (1:0) и разгромив «Вильярреал» (4:1). Единственный недавний сбой — ничья с «Бетисом» (1:1), но это не кажется тревожным сигналом для команды с таким опытом и мастерством.

«Мальорка», хотя и одержала несколько побед, обыграв недавно «Осасуну» (3:2), выглядит менее убедительно в сравнении со своим мощным соперником. Ничьи с «Альмерией» и «Алавесом», а также победа в игре с «Севильей» (1:0) показывают, что команда способна бороться, но её результаты кажутся менее стабильными.

С учётом последних встреч между командами, видно, что «Реал» зачастую выходил победителем. За исключением поражения в феврале 2023 года, которое стало первым для мадридцев с 2019 года. Если же смотреть на общую картину, то «сливочные» обычно доминируют в очных матчах с «Мальоркой», в том числе и на своём поле.

В заключение, учитывая домашнее преимущество «Реала», его стабильные выступления и историю очных встреч, реалистично ожидать, что мадридский клуб одержит победу и она будет разгромной. Ставки на то, что «сливочные» выиграют с форой (-1.5), принимают за 1.73.

Прогноз на матч «Жирона» — «Атлетико»

Судя по предматчевой статистике, хозяева поля показывают уверенную игру, зафиксировав ничью с «Бетисом» и одержав победы над «Алавесом», «Барселоной» и «Валенсией». В то же время «Атлетико» также находится в хорошей форме, обыграв «Севилью» и «Альмерию» с «Лацио», но недавняя встреча с «Хетафе» завершилась вничью со счётом 3:3, что может свидетельствовать о некоторой нестабильности.

Из последних встреч команд видно, что «Атлетико» чаще оказывался сильнее: в трёх из пяти последних очных матчей он победил, и дважды игра завершилась ничьей. При этом домашний стадион для «Жироны» всегда является крепостью, в которой она может дать отпор любому сопернику.

Учитывая текущую форму каталонцев и мотивацию показать свою силу перед болельщиками, можно ожидать, что матч не будет лёгкой прогулкой для мадридцев. Вероятно, что «Атлетико» попытается контролировать игру и диктовать свои условия, но при этом «Жирона» может использовать свои шансы на контратаках, опираясь на быстрые переходы от обороны к атаке. Именно такие моменты могут стать определяющими в матче.

С учётом всех факторов, включая текущую форму клубов, историю личных встреч, можно предположить, что игра получится равной и напряжённой. Это будет упорная борьба, в которой «Жирона» покажет характер. Наша ставка на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча за 2.05.

Экспресс на матчи 3 января

Ставка 1: «Аталанта» победит «Сассуоло» за 1.53.

Ставка 2: «Реал» выиграет у «Мальорки» с форой (-1.5) за 1.73.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Жироны» больше 1.5 мяча в игре с «Атлетико» за 2.05.

Общий коэффициент: 1.53 Х 1.73 Х 2.05 = 5.50.