«Нефтехимик» — «Лада». Олегу Браташу что-то мешает

Правда, сам тренер старается не говорить о конкретных причинах некоторых неудач. На этот раз везение будет вновь не на его стороне.

4 января состоится матч КХЛ «Нефтехимик» — «Лада». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу нижнекамцев можно с коэффициентом 2.26. Шансы тольяттинцев оценили в 2.68. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Лада» 4 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Нефтехимик» — «Лада» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.11. Ставки на победу нижнекамцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.78. Поставить на то, что выиграют матч тольяттинцы, можно за коэффициент 2.04.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Лада» (04.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2024, четверг. 17:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

4 января в матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» сыграет с «Ладой» на арене «Ледового дворца». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

Нижнекамцы уверенно выступили в минувшем матче на выезде с «Адмиралом». Подопечные Олега Леонтьева победили со счётом 5:2, продемонстрировав изобретательную игру в атаке. Главным героем встречи стал Андрей Белозёров, который оформил дубль и полезно отрабатывал в обороне.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Нефтехимика» отметил слаженную игру команды, несмотря на напряжённый календарь. Выделил наставник 21-летнего нападающего Григория Селезнёва, который отметился заброшенной шайбой. Олег Леонтьев считает важным развивать собственную молодёжь и предоставляет ей много игрового времени.

«Нефтехимик» после 46 матчей находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка. Клуб выиграл 17 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Леонтьева провели 23 игры, в которых одержали 12 побед.

В последних пяти встречах «Нефтехимик» выступил нестабильно. Клуб дважды победил «Адмирал» (4:3 и 5:2), а уступил московскому «Динамо» (2:3 ОТ) и «Амуру» (1:4 и 2:4).

Лучшим бомбардиром клуба из Нижнекамска в текущем сезоне является Андрей Белозёров. 27-летний нападающий записал в актив 33 очка. Он забросил 17 шайб и сделал 16 результативных передач.

В последней встрече «Лада» проиграла дома «Авангарду» (1:2). Ошибка в обороне подопечных Олега Браташа позволила новичку омичей Дамиру Жафярову открыть счёт, но Андрей Алтыбармакян быстро восстановил паритет. Во втором периоде игрок «ястребов» Николай Прохоркин реализовал большинство и подвёл итог матча.

Главный тренер «Лады» в интервью рассказал, что команде не удалось реализовать свой атакующий потенциал, поскольку соперник грамотно оборонялся и закрывал свободные зоны. Олег Браташ особо подчеркнул, что у него нет никаких претензий к обороне и голкиперу Владиславу Подъяпольскому.

«Лада» неплохо выступила в последних пяти матчах. Команда обыграла «Сибирь» (4:1), «Металлург» (5:1) и московское «Динамо» (4:0), а уступила «Автомобилисту» (1:5) и «Авангарду» (1:2). Подопечные Олега Браташа после 47 матчей находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков. Клуб выиграл 24 встречи.

Нижнекамцы после затяжного выезда на Дальний Восток сумеют восстановить силы после маленьких выходных. На домашней арене «волки» действуют агрессивно в атаке, плотно защищаются и сумеют лишить «Ладу» важных козырей в атаке. Мы считаем, что «Нефтехимик» не проиграет и тотал будет больше 3.5 шайбы за 1.92.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Лада» 4 января 2024 года

В последних играх с «Адмиралом» подопечные Олега Браташа продемонстрировали отличное взаимодействие в атаке. У них получалось быстро проходить среднюю зону и создавать угрозу воротам соперника. В защите были ошибки, но они не оказали влияния на результат. Дома «волки» стараются действовать в высоком темпе и доминировать весь матч. «Лада» нестабильна и в последних пяти выездных матчах не выигрывала в основное время.

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.92.