«Севилья» — «Атлетик». Рамоса напрягает чехарда с тренерами

У севильцев поменялись уже три тренера в этом сезоне. Всё это не нравится звёздному ветерану.

4 января состоится матч 19-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 21:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу басков можно с коэффициентом 2.44. Успех севильцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Атлетик» 4 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Атлетик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетик» (04.01.2024)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 18 туров Примеры. 4 января состоятся три встречи 19-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» померяются силами местная «Севилья» и «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.

Совсем недавно «Севилья» пережила смену главного тренера. Ходили слухи, что должность может занять наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, но боссы клуба сделали выбор в пользу кандидатуры Кике Санчеса Флореса, когда-то возглавлявшего «Валенсию» и «Атлетико».

Под руководством 58-летнего специалиста «нервионцы» провели два матча, в которых разгромили «Гранаду» (3:0) и уступили мадридскому «Атлетико» (0:1). С одной стороны, результаты кажутся неплохими, и есть ощущение, что смена главного тренера встряхнула команду. С другой — всё не так просто.

Закончили год севильцы на негативной ноте. Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос признался, что планы были совсем иными. Настроение и мотивация у футболистов уже наверняка ухудшились. В пользу данного предположения свидетельствует недавний уход экс-полузащитника «Манчестер Сити» Фернандо. Он решил на правах свободного агента перейти в один из бразильских клубов.

Для севильцев смена наставника стала уже третьей в этом сезоне. После увольнения опытного Хосе Луиса Мендилибара, который привёл клуб к победе в Лиге Европы, всё стало только хуже. Под руководством Диего Алонсо «нервионцы» не одержали ни одной победы в Примере, спустились в нижнюю часть турнирной таблицы первенства, а ещё вылетели из еврокубков.

«Севилья» потерпела поражения во всех четырёх последних турах группового этапа Лиги чемпионов и финишировала на последнем месте. На исправление оставленной Алонсо разрухи у Флореса наверняка уйдёт немало времени. Вопрос только в том, хватит ли руководству терпения. В последнее время оно зачастило со сменой тренеров.

У «Атлетика» из Бильбао совсем другая история. На нём весьма благоприятно отразилось возвращение Эрнесто Вальверде. Баски располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего четвёртую строчку мадридского «Атлетико» составляет три очка.

«Львы» вполне могут побороться за попадание в Лигу чемпионов. В последних восьми турах в Примере они не потерпели ни одного поражения. Вничью «Атлетик» сыграл с «Валенсией» (2:2), «Жироной» (1:1) и «Гранадой» (1:1). Победил он «Вильярреал» (3:2), «Сельту» (4:3), «Райо Вальекано» (4:0), «Атлетико» (2:0) и «Лас-Пальмас» (1:0).

Особую роль в успехах сыграли Иньяки Уильямс и Горка Гурусета. На двоих в 18 турах в Ла Лиге они забили 16 мячей. Нападающие входят в топ-10 лучших бомбардиров первенства. Они набрали отличную форму. Да и в целом игра басков в нападении ощутимо улучшилась относительно минувшего сезона.

В последних двух матчах подопечные Вальверде нанесли целых 34 удара по воротам соперников, а 17 из них пришлись в створ. Странно, что «львы» не забили больше. Самое интересное, что это было во встречах с обладающими очень крепкой защитой командами — «Атлетико» и «Лас-Пальмасом».

Всего в 18 встречах в Ла Лиге «Атлетик» забил 34 мяча, а пропустил только 19. Поставить на то, что он одержит победу в грядущем матче, можно с коэффициентом 2.44. Заставляет усомниться в данном исходе лишь то, что встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Севильцы умеют поддерживать клуб в любые, даже очень трудные времена. Помимо того, у басков имеются некоторые проблемы с выездами. В восьми встречах в чемпионате Испании в гостях они одержали лишь три победы и три раза сыграли вничью. Впрочем, эта проблема выглядит несущественной относительно тех, которые испытывают «нервионцы».

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Атлетик» 4 января 2024 года

«Севилья» пребывает в жутком кризисе. Она постоянно терпит поражения и наверняка пребывает в моральном упадке. Причин для плохого настроения у севильцев хватает. «Атлетик» из Бильбао, напротив, на подъёме. Он набрал очень хороший ход на последнем отрезке сезона. Баски демонстрируют отличную игру как в нападении, так и в обороне. У них есть хорошие шансы одержать победу в грядущем матче и упрочить свои позиции в борьбе за попадание в еврокубки.

Ставка: победа «Атлетика» за 2.44.