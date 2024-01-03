«Торпедо» — «Куньлунь». Николай Хабибулин станет примером

Николай будет не только тренером вратарей, но и играющим голкипером. С таким подспорьем можно обыграть любого.

4 января состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар». Начало – в 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 1.41. Шансы «драконов» оценили в 5.85. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» 4 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.37, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.75. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.24. Поставить на то, что выиграют матч «драконы», можно за коэффициент 4.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» (04.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2024, четверг. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

4 января в матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» на арене «Нагорный». Арбитр введёт шайбу в игру в 13:00 мск.

Автозаводцы в последней встрече проиграли дома «Локомотиву» (3:5). Нижегородцы совершили много ошибок в защите, которые привели к пяти пропущенным шайбам. В третьем периоде подопечные Игоря Ларионова сумели забить три гола, но восстановить паритет им не удалось.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Торпедо» отметил слабую дисциплину в команде, особенно при действиях в обороне. Тем не менее Игорь Ларионов рассказал и о позитивных моментах. Ему понравилось, что хоккеисты не опустили руки и даже при счёте 0:5 боролись, отыграв три шайбы.

Вызвала тревогу тренерского штаба игра в меньшинстве. «Локомотив» трижды реализовал численное преимущество, воспользовавшись неразберихой в защите нижегородцев. Весьма вероятно, что поможет решить часть проблем переход Мэдисона Боуи из «Трактора». 28-летний хоккеист повысит конкуренцию в линии обороны.

«Торпедо» заявило о подписании контракта до конца сезона с 50-летним голкипером Николаем Хабибулиным. Последнюю игру на профессиональном уровне он провёл в сезоне-2013/2014. Три месяца бывший вратарь сборной России усердно работал на тренировках, чтобы вернуть себя в игровую форму.

«Торпедо» после 45 матчей находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 57 очков. Клуб выиграл 27 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Ларионова провели 22 игры, в которых одержали 14 побед.

В последних пяти встречах «Торпедо» выступило нестабильно. Клуб победил «Северсталь» (3:1), СКА (3:1), «Спартак» (2:1 Б), а уступил красно-белым (2:5) и «Локомотиву» (3:5).

Лучший бомбардир клуба в текущем сезоне — это Максим Летунов. 27-летний форвард записал в актив 41 очко. Он забросил 20 шайб и сделал 21 результативную передачу.

«Куньлунь» проиграл последнюю встречу на выезде «Металлургу» (1:4). В первом периоде Брэндон Ип забил красивый гол, и «драконы» повели в счёте. Тем не менее удержать преимущество им не удалось — «лисы» прибавили в скорости и забросили четыре шайбы.

Виктор Игнатьев рассказал, что команда провела неплохой матч по содержанию, но потеря концентрации во втором периоде не позволила победить. Он отметил большое количество удалений у своих подопечных и пообещал провести работу над ошибками.

«Драконы» плохо выступили в последних пяти матчах. «Куньлунь» проиграл «Трактору» (2:5), «Спартаку» (2:5), «Локомотиву» (1:2), «Северстали» (1:3) и «Металлургу» (1:4). Подопечные Виктора Игнатьева после 46 матчей находятся на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. Клуб выиграл 15 встреч.

Нижегородцы действуют в атакующем и комбинационном стиле. «Драконы» явно проигрывают им в скорости, поэтому у подопечных Игоря Ларионова будет достаточно времени на создание опасных моментов в позиционном нападении. Мы считаем, что «Торпедо» победит с форой (-2.5) за 2.27.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» 4 января 2024 года

Находящиеся в отличной форме лидеры нижегородцев Максим Летунов и Василий Атанасов сумеют создать серьёзные проблемы защите «драконов». Игроки «Куньлуня» часто нарушают правила, поэтому у бригады большинства «Торпедо» наверняка будут шансы реализовать численное преимущество. В индивидуальном мастерстве подопечные Ларионова сильнее соперника, что и позволит им победить с разницей в три шайбы.

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-2.5) за 2.27.