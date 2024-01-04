«Филадельфия» — «Коламбус». Проворов и Воронков снова без победы

5 января состоится матч НХЛ «Филадельфия» — «Коламбус». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Флайерз» можно за 1.94, шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 3.04. Ничья в основное время доступна за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Коламбус» 5 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Филадельфия» — «Коламбус» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ставки на победу «Флайерз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.61. Если выиграют в матче «Блю Джекетс», сыграет коэффициент 2.33.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» (05.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 января 2024, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжается регулярный сезон НХЛ. 5 января 2024 года «Филадельфия» примет «Коламбус» на арене «Уэллс Фарго-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В последней домашней встрече «Флайерз» уступили дома «Нэшвиллу» (2:4). Морган Фрост и Шон Кутюрье дважды выводили «Филадельфию» вперёд, но «Предаторз» перехватили инициативу и не только восстановили паритет, но и победили.

Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла в интервью раскритиковал игру команды при реализации численного преимущества. По словам наставника, у спецбригады большинства было достаточно времени, чтобы разыграть комбинации и довести их до логического завершения.

Осваивается в статусе игрока основы «Флайерз» россиянин Егор Замула. 23-летний защитник провёл за «Филадельфию» в этом сезоне 28 матчей. Он записал в актив три гола и пять результативных передач.

В последнее время «Филадельфия» прибавила во многих компонентах и на домашней арене выступила хорошо. Команда обыграла «Питтсбург» (2:1 ОТ), «Вашингтон» (4:3 Б), «Детройт» (1:0), а уступила «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) и «Нэшвиллу» (2:4).

«Флайерз» пока идут в зоне плей-офф и всеми силами стараются избежать спада. Конкуренция в Восточной конференции очень высокая, поэтому расслабляться нельзя. Болельщики «Филадельфии» надеются на огромный опыт Джона Тортореллы, который недавно первым из американских тренеров провёл 1500 матчей.

В последнем матче «Коламбус» разгромно проиграл «Бостону» (1:4). Автором единственной шайбы стал Джонсон с передач россиян Воронкова и Проворова.

Недавно наставник «Коламбуса» Паскаль Венсан рассказал о большом количестве травмированных игроков. Ему приходится задействовать хоккеистов из резерва, что негативно сказывается на общекомандном взаимодействии.

«Коламбус» в последних выездных встречах выступил слабо. Он победил только «Торонто» (6:5 ОТ), а уступил «Торонто» (1:4), «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), «Баффало» (2:3 ОТ) и «Бостону» (1:4).

«Коламбус» расположился на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и находится вне зоны плей-офф. «Синие мундиры» отстают от восьмой строчки на 10 очков. Это достаточно много.

«Флайерз» на домашней арене стараются больше внимания уделить агрессивной атаке. Они активно встречают соперника в средней зоне, максимально усложняя создание опасных моментов. Есть причины рисковать и тренерскому штабу «Блю Джекетс», поскольку нужно набирать очки. Поставим на то, что «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы, за 2.08.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Коламбус» 5 января 2024 года

«Филадельфия» придерживается в этом сезоне атакующей тактической схемы, которую разработал главный тренер Джон Торторелла. На домашней арене «Флайерз» стараются плотно играть с соперником, перекрывая все возможные зоны для развития быстрых атак. «Коламбус» на выезде действует с акцентом на атаку. Четыре из пяти последних встреч в гостях завершились тоталом больше 5.5 шайбы. «Филадельфия» не проиграла пять последних очных встреч, и в каждой забивалось больше пяти голов.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.08.