«Ювентус» — «Салернитана». Ещё один Индзаги покидает Кубок Италии

Ни Симоне, ни Филиппо не преуспеют в Кубке Италии. За победой выдвигается Аллегри.

4 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Салернитана». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «старой синьоры» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «морских коньков» оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Салернитана» 4 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Салернитана» (04.01.2024)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, а также 18 туров Серии А. На 4 января запланирован матч 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Альянц» в Турине местный «Ювентус» примет «Салернитану». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Ювентус» не проигрывает уже 13 матчей кряду в чемпионате Италии. При этом ничьих всего три — с «Аталантой» (0:0), «Интером» (1:1) и «Дженоа» (1:1). Победив в матче последнего тура первенства «Рому» (1:0), туринцы сократили отставание от лидирующего «Интера» до двух очков.

Такая «старая синьора» вполне способна побороться за скудетто. Она демонстрирует очень слаженный прагматичный футбол, который стабильно приносит результат. В последних 13 встречах в Серии А подопечные Массимилиано Аллегри пропустили только пять мячей, а забили 16.

Два мяча записал на свой счёт Адриен Рабьо. Также он отметился двумя голевыми передачами. Полузащитник играет ключевую роль в системе Аллегри. Он регулярно и очень качественно отрабатывает в обороне, а также помогает развивать атаки, плюс временами радует результативностью.

После победы в матче с «Ромой» Аллегри отметил, что у «Ювентуса» в составе очень много молодых футболистов, которые только начинают свой путь. 56-летний итальянский специалист выразил удовлетворение тем, что делает команда, не оглядываясь на других. Он подчеркнул, что футболисты пребывают в хорошей физической форме и прогрессируют.

У «Салернитаны» всё намного хуже, чем у «старой синьоры». Она замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии. В 18 встречах в первенстве «морские коньки» одержали только две победы и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 36 мячей — больше всех.

Не в последнюю очередь большое количество пропущенных мячей связано с отсутствием Гильермо Очоа. 38-летний голкипер, установивший в матче 29-го тура минувшего розыгрыша Серии А рекорд по количеству сейвов, получил травму в расположении сборной и выбыл на неопределённый срок.

Примечательно, что незадолго до травмы мексиканского вратаря гранатовых возглавил бывший легендарный футболист Филиппо Индзаги. Его назначение заметно встряхнуло «морских коньков». Особенно здорово прибавил Антонио Кандрева. В последних шести встречах в Серии А он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Тем не менее впереди у Индзаги ещё очень много работы. Клуб из города Салерно по-прежнему очень много пропускает, особенно на выезде. В девяти встречах в Серии А в гостях «морские коньки» одержали только одну победу и два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только шесть мячей, а пропустили 18.

Поставить на то, что «Ювентус» обыграет «Салернитану» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно за коэффициент 2.23. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна ознаменовалась ничьей — 2:2. Велика вероятность, что туринцы в этом сезоне станут обладателями Кубка Италии.

Подопечные Массимилиано Аллегри выглядят главными претендентами на победу. «Интер», который тренирует брат Филиппо Индзаги — Симоне, уже покинул турнир, сенсационно уступив «Болонье» (1:2 ДВ). Другие команды гораздо менее стабильны и хуже систематизированы, нежели «старая синьора».

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Салернитана» 4 января 2024 года

«Ювентус» набрал потрясающий ход. Пусть он постоянно обыгрывает соперников с минимальным перевесом, зато делает это стабильно. У «старой синьоры» отменно поставлена игра в защите и постепенно наблюдается прогресс в выступлениях молодёжи. На домашнем стадионе у неё есть все шансы обыграть «Салернитану», лишившуюся на неопределённое время основного голкипера. История очных встреч и статистика команд предвосхищают нерезультативную победу туринцев.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.