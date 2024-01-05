Экспресс на футбол с коэффициентом 10.61: Постекоглу и Тьяго Мотта пишут историю

Пока «Тоттенхэм» прокладывает путь в Кубке Англии, «Болонья» выгрызает себе место в Лиге чемпионов.

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.61 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Ротерхэм»

«Фулхэм» показывает неплохие результаты и, несмотря на нестабильное выступление в последних матчах, имеет все шансы выиграть на своём поле. В последней встрече с «Арсеналом» «дачники» одержали победу со счётом 2:1, что может добавить им уверенности в предстоящей игре.

«Ротерхэм», в свою очередь, показывает неоднозначные результаты на выезде и не смотрится фаворитом в предстоящей встрече, хотя ничья с «Блэкберн Роверс» и минимальная победа над «Мидлсбро» могут служить позитивными моментами перед матчем. Тем не менее поражения в играх с командами более высокого уровня, такими как «Лестер», укрепляют мнение о том, что «Фулхэму» будет проще контролировать игру на своём поле.

История предыдущих встреч говорит в пользу «Фулхэма», который чаще выходил победителем в играх с «Ротерхэмом». Последняя встреча команд в 2017 году также завершилась победой «дачников». Несмотря на то что Кубок Англии известен своими сенсациями, реальная картина предстоящего матча склоняется в сторону победы хозяев.

Ожидается, что встреча будет проходить с доминированием «Фулхэма», который будет стремиться взять игру под свой контроль с первых минут. «Ротерхэм», скорее всего, станет пытаться действовать из обороны и использовать контратаки, но его шансы на успех выглядят маловероятными. Учитывая все факторы, включая текущую форму команд, их историю встреч и фактор домашнего стадиона, можно предположить, что «Фулхэм» одержит победу, продемонстрировав своё превосходство и опыт в важных соревнованиях. Предлагаем ставку на победу хозяев и тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Прогноз на матч «Болонья» — «Дженоа»

«Болонья» выступает довольно убедительно в последних матчах. Победы в матчах с такими сильными командами, как «Аталанта», «Интер» и «Рома», говорят о высоком уровне подготовки и моральном настрое игроков. Поражение во встрече с «Удинезе» не должно сильно влиять на общую картину, поскольку «Болонья» явно показала, что способна доминировать на поле и обыгрывать серьёзных соперников.

С другой стороны, «Дженоа» демонстрирует переменчивые результаты, но способен удивлять. Ничьи с «Интером» и «Ювентусом» говорят о том, что «грифоны» умеют собираться в ключевых матчах и давать отпор лидерам. Однако поражения в играх с «Монцей» и «Лацио» выявили определённые проблемы в игре «Дженоа» на выезде.

Исходя из текущей формы команд и их последних встреч, можно предположить, что «Болонья» выглядит более предпочтительным кандидатом на победу. Тем более что матч пройдёт на домашнем стадионе «Болоньи», где она традиционно играет сильнее.

Принимая во внимание все факторы, включая домашний статус «Болоньи», её последние выступления и статистику личных встреч, мы прогнозируем победу домашней команды. Это будет тяжёлая встреча для обеих сторон, но преимущество своего поля и текущая форма должны помочь хозяевам выиграть за 2.05.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бёрнли»

«Тоттенхэм» является хозяином поля, и этот фактор, несомненно, даст преимущество в виде поддержки своих болельщиков. К тому же статистика последних матчей «шпор» кажется весьма убедительной: победы в матчах с «Борнмутом» и «Эвертоном», а также позитивный результат игры с «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». Единственное поражение команды пришлось на игру с «Брайтоном», но оно не кажется критическим.

В свою очередь, «Бёрнли», выступающий в гостях, показывает более нестабильные результаты, включая поражения в матчах с «Астон Виллой», «Ливерпулем» и «Эвертоном», хотя и удалось одержать победу над «Фулхэмом». Особенно важным кажется и тот факт, что в последних двух очных встречах «Тоттенхэм» оказывался сильнее «бордовых».

Вся предматчевая статистика говорит в пользу «шпор», и только неожиданный ход событий может помешать им одержать победу в предстоящем матче. Мы предлагаем поставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет с форой (-1.5) за 2.25.

Экспресс на матчи 5 января

Ставка 1: победа «Фулхэма» в матче с «Ротерхэмом» и тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Ставка 2: победа «Болоньи» в игре с «Дженоа» за 2.05.

Ставка 3: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) в матче с «Бёрнли» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.30 Х 2.05 Х 2.25 = 10.61.