Экспресс на футбол с коэффициентом 5.81: украинцы прокладывают путь за Кубками

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.81 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Эльче» — «Жирона»

Рассматривая последние матчи обеих команд, можно заметить, что «Эльче» показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями, но в последней встрече в Сегунде клуб сыграл вничью. С другой стороны, «Жирона» находится в отличной форме, одержав три победы и добыв одну ничью в последних четырёх играх в Примере, в том числе обыграв «Атлетико» со счётом 4:3.

Прошлые встречи между этими командами также говорят в пользу гостей: «Жирона» выиграла два последних матча у «Эльче». Учитывая все эти факторы, важно отметить, что Кубок Испании — турнир, в котором часто случаются сенсации, и хозяева поля будут мотивированы показать свою лучшую игру перед своими болельщиками. Тем не менее форма и недавние достижения гостей, а также статистика личных встреч позволяют предположить, что они имеют все шансы на выход в следующий раунд турнира.

Прогноз на матч следующий. Несмотря на то что «Эльче» будет бороться до последнего на своём поле перед родными болельщиками, «Жирона» использует свои недавние успехи и высокий уровень футболистов в атаке для того, чтобы добиться очередной победы. Вероятнее всего, «Жирона» выиграет эту встречу с коэффициентом 1.92.

Прогноз на матч «Челси» — «Престон»

Отмечая последние игры обеих команд, можно заметить, что «Челси» показывает более уверенные результаты, одержав три победы в основное время в последних пяти матчах, тогда как «Престон» демонстрирует более нестабильные результаты, выиграв одну встречу и потерпев четыре поражения.

Учитывая текущую форму команд, их историю встреч и кадровое состояние, прогнозируется, что «Челси» уверенно выиграет предстоящий матч. Лондонская команда обладает более квалифицированными футболистами, высоким уровнем игры и опытом выступления на крупных турнирах. Также «аристократы» будут играть на своём домашнем стадионе, что явно добавляет им уверенности.

Вероятнее всего, «Челси» захватит инициативу с начала матча и будет контролировать ход игры, создавая опасные моменты у ворот соперника. «Престон», несмотря на своё желание бороться до конца, вероятно, окажется под давлением и будет вынужден фокусироваться на обороне, но и это его не спасёт. Принимая во внимание эти факторы, прогнозируем индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 мяча за 1.73.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Фиорентина»

«Сассуоло» часто демонстрирует агрессивный и атакующий футбол, но последние матчи не принесли уверенных побед. Серия поражений и ничьих говорит о том, что команда находится не в лучшей форме. Проиграв «Аталанте» со счётом 1:3 и «Милану» — 0:1, чёрно-зелёные показали, что испытывают трудности в реализации моментов и обороне с топовыми клубами.

С другой стороны, «Фиорентина» показывает себя стабильным соперником, одержав победы в последних матчах и сыграв вничью с сильными командами. Победы во встречах с «Торино» и «Монцей» со счётом 1:0 говорят о хорошей организации игры в обороне и способности выигрывать тяжёлые матчи.

В последних очных встречах «Фиорентина» зачастую была сильнее «Сассуоло», что тоже может сыграть свою роль в предстоящем матче. Учитывая все факторы, можно предположить, что гости в этой игре будут выглядеть предпочтительнее. Ожидается, что флорентийцы смогут контролировать игру и использовать свои шансы на контратаках, в то время как «Сассуоло» будет стараться доминировать, благодаря чему наверняка наиграет минимум на гол. Прогноз на матч — тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Экспресс на матчи 6 января

Ставка 1: победа «Жироны» в матче с «Эльче» за 1.92.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 мяча в игре с «Престоном» за 1.73.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Сассуоло» — «Фиорентина» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.73 Х 1.75 = 5.81.