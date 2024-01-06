«Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Александр Овечкин подавлен

Капитана «столичных» не позвали на Матч звёзд НХЛ. Его это сильно расстроило.

7 января состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» можно за 2.50, а шансы «Кингз» оценили в 2.30. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» 7 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.90. Если выиграют в матче «Кингз», сыграет коэффициент 1.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» (07.01.2024)

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 7 января «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 23:00 мск.

«Кэпиталз» проводят первый сезон под руководством Спенсера Карбери. Главному тренеру пришлось столкнуться с проблемами, которые прежде всего затронули нападение команды. Приостановил карьеру Никлас Бекстрём, нестабилен Александр Овечкин, а с Евгением Кузнецовым не получается наладить взаимопонимание.

Есть у тренерского штаба «столичных» вполне справедливые нарекания к действиям спецбригады большинства. По проценту реализации численного преимущества команда находится в числе худших в НХЛ. Этим можно объяснить тот факт, что «Вашингтон» остался единственным клубом в Восточной конференции, который не перешёл отметку в 100 заброшенных шайб.

Психологическое давление, которое оказывается на Александра Овечкина в связи с погоней за рекордом Уэйна Гретцки, похоже, даёт о себе знать. Капитан «Кэпиталз» недавно обновил свой антирекорд по матчам без заброшенных шайб.

Наставник «Кэпиталз» пробовал подобрать для Александра новых партнёров по звену. Спенсер Карбери даже создал русскую тройку с Евгением Кузнецовым и Иваном Мирошниченко, но это не помогло.

Капитан «столичных» впервые за долгое время может пропустить Матч звёзд НХЛ. От «Вашингтона» в нём точно примет участие канадский форвард Том Уилсон, а у Овечкина есть шанс попасть на эту игру по итогам голосования болельщиков, которое определит ещё 12 хоккеистов.

У Спенсера Карбери не осталось других вариантов, кроме как опираться на надёжную защиту. Наставник предпочитает, чтобы его подопечные действовали на низких скоростях, лишая соперника преимущества в мобильности. Только подобный план часто терпит неудачу из-за низкого уровня исполнителей в линии обороны.

Например, в недавней встрече с «Нью-Джерси», которая завершилась поражением «Вашингтона» со счётом 3:6, соперник довольно свободно разыгрывал шайбу в зоне «столичных». Защитники часто теряли концентрацию и не успевали за перемещениями скоростных форвардов «Дэвилз».

«Вашингтон» в текущем сезоне балансирует на грани попадания в зону плей-офф. Команды идут в турнирной таблице Восточной конференции плотной группой, поэтому борьба за место в восьмёрке сильнейших будет серьёзная.

У «Лос-Анджелеса» дела идут немного лучше. Клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 35 матчах 46 очков. За это время «Кингз» потерпели 15 поражений, пропустив всего лишь 87 шайб, а забросив — 119.

В минувшем матче «Лос-Анджелес» дома уступил «Детройту» (3:4 Б). Поражение стало чётвёртым кряду для «Кингз». Ранее они проиграли «Вегасу» (2:3), «Эдмонтону» (2:3 Б) и «Торонто» (0:3).

«Вашингтон» испытывает проблемы в атаке и с трудом создаёт опасные моменты. Команда старается дисциплинированно и компактно защищаться, но много ошибается. В свою очередь, у «Лос-Анджелеса» одна из лучших оборон среди клубов Западной конференции, но в последних встречах «Кингз» испытывают проблемы в атаке. Поставим на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» 7 января 2024 года

«Вашингтон» в текущем сезоне слабо играет в нападении. Нестабилен Овечкин, уже нет в составе Бекстрёма, а тренерский штаб не может наладить игру в большинстве. Вряд ли находящиеся на спаде «Кэпиталз» сумеют найти слабые места в обороне «Лос-Анджелеса». Правда, и «Кингз» заброшенные шайбы в последнее время даются с большим трудом. Поставим на тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.17.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.