«Арсенал» — «Ливерпуль». Юрген Клопп подкован лучше Микеля Артеты

«Канониры» упускают чемпионство из-за «красных», так ещё и могут покинуть Кубок из-за них.

7 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2.10. Успех мерсисайдцев оценён в 3.50. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 7 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (07.01.2024)

Позади 20 туров АПЛ, а также игры 1/4 финала Кубка лиги. 7 января состоятся восемь встреч 1/32 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. В одной из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне померяются силами «Арсенал» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В последних пяти турах в чемпионате Англии «канониры» победили только «Брайтон» (2:0). Также они не без везения зацепились за ничью в игре как раз с «Ливерпулем» (1:1). Очень повезло, что «красные» не реализовали выход пять в два, при счёте 1:1. Уступили подопечные Микеля Артеты «Астон Вилле» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).

Из-за поражений «Арсенал» спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. У него столько же очков, сколько у идущего на третьем месте «Манчестер Сити», но у «горожан» лучше дополнительные показатели, а также имеется игра в запасе. Шансы лондонцев на чемпионство тают на глазах.

Закончили 2023 год «канониры» на крайне негативной ноте, уступив «Фулхэму». После поражения Артета заявил, что это был худший матч в сезоне. Испанский специалист отметил, что команда провалилась во всех аспектах. По его мнению, футболисты не могли доминировать и были не нацелены на ворота соперника.

Примечательно, что встречу с «Фулхэмом» пропустил из-за травмы часто критикуемый Александр Зинченко. Он получил повреждение в игре 19-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». По информации СМИ, руководство «Арсенала» недовольно нестабильной игрой украинца и подыскивает ему замену.

«Ливерпуль» закончил 2023 год на гораздо более приятной ноте, чем «Арсенал». В последних 13 турах в АПЛ он не потерпел ни одного поражения. Ничьих при этом только пять. «Красные» расположились на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от идущей следом «Астон Виллы» составляет три очка.

В 20 встречах в чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа пропустили только 18 мячей — меньше всех, а забили 43. И это при том, что команду регулярно подводит реализация. Она создаёт безумно много моментов, но иногда мяч просто не идёт в ворота, как это было в игре 17-го тура с «Манчестер Юнайтед» (0:0). «Красные» нанесли целых 34 удара.

Единственный, но немаловажный негативный для мерсисайдцев момент — это отъезд Мохамеда Салаха на Кубок Африки. В 20 встречах в АПЛ египтянин забил 14 мячей, а также отдал восемь результативных передач. Он возглавляет список лучших футболистов первенства по системе «гол+пас».

Также Клопп на некоторое время лишится подспорья Ватару Эндо. Японец отправится на Кубок Азии. Потери болезненные, но в составе есть и пополнение. Относительно недавно от травмы оправился Диогу Жота. Он принял участие в последних двух турах АПЛ, в которых помог «Ливерпулю» обыграть «Бёрнли» (2:0) и «Ньюкасл» (4:2). В этих матчах португалец забил гол и отдал одну голевую передачу.

Кстати, в матче с «сороками» подопечные Клоппа установили рекорд сезона АПЛ. По данным xG, они создали моментов на 7,53 ожидаемого гола. Также к хорошим новостям можно отнести то, что мерсисайдцы досрочно вернули из аренды Риса Уильямса.

Несмотря на то что встреча состоится в Лондоне, а также на потерю Салаха и Ватару, в победу «Ливерпуля» в грядущем матче верится больше. Поставить на его проход в 1/16 финала можно с коэффициентом 2.40. У «красных» очень талантливая молодёжь. Далеко не первый год они добираются до финальных стадий в Кубке лиги и Кубке Англии.

Кстати, в текущем розыгрыше Кубка лиги мерсисайдцы недавно вышли в полуфинал, разгромив на предыдущей стадии набравший отличный ход «Вест Хэм» (5:1). Интересно, что Юрген Клопп решил выпустить Салаха на поле только на 60-й минуте, при счёте 2:0.

У «Арсенала» с глубиной состава дела обстоят не так хорошо, как у «красных». Из Кубка лиги Англии они вылетели, уступив на стадии 1/8 финала «Вест Хэму» (1:3). Плюс Артета лишился подспорья Мохамеда Эльнени и Такэхиро Томиясу, которые также отправились на Кубок Африки и Кубок Азии.

Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 7 января 2024 года

«Арсенал» чуть не проиграл «Ливерпулю» в недавней встрече в АПЛ. В Кубке Англии расклад иной, но он также свидетельствует не в пользу «канониров». Мерсисайдцы преуспевают во всех турнирах. Они обладают отличной глубиной состава, а также демонстрируют шикарный футбол как в нападении, так и в защите. У лондонцев на последнем отрезке сезона наблюдается упадок. Думаем, они не пройдут в следующую стадию турнира.

Ставка: «Ливерпуль» выйдет в 1/16 финала за 2.40.