Леонид Слуцкий сделает из «Шанхай Шэньхуа» чемпиона или вернётся в Россию

Наконец-то это свершилось и Леонид Слуцкий получил работу, без которой находился с 15 ноября 2022 года. После долгих обещаний исправить ситуацию и использовав весь лимит доверия со стороны руководства «Рубина», наставник был отправлен в отставку. После этого в прошлом тренер сборной России стал проявлять большую медиаактивность, став хорошим другом Артёма Дзюбы и его коллегой.

Какой Слуцкий на самом деле?

Из-за того, что Леонид Викторович начал чаще появляться в различных юмористических передачах и шоу, к нему стало складываться неоднозначное отношение со стороны коллег и комментаторов. Из-за очень слабой работы в последних сезонах с «Рубином» тренер стал подвергаться критике, а после ухода из клуба решил её увеличить за счёт дружбы с Дзюбой и совместной работы на шоу.

За участие в шоу с нецензурной лексикой наставник даже был наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей и отстранением от деятельности, связанной с футболом, на один год условно. Однако все забыли, что Слуцкий имеет также ряд достижений и является профессионалом своего дела.

Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом РПЛ, два раза выигрывал Кубок России и столько же Суперкубок страны. Неоднократно Леонид Викторович получал награды лучшего тренера года, работал со сборной России, английским «Халл Сити» и нидерландским «Витессом».

Новая страница в карьере

Перед наступлением 2024 года стало известно, что Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа» из Китая. Наставник уже сказал, что это лучший вариант из тех, которые возможны для специалистов из России на сегодняшний день. В чём-то он прав, ведь тренеру предстоит работать за рубежом, да и нынешнее положение команды выглядит в целом неплохим.

В чём сила китайского клуба?

«Синие дьяволы» в минувшем сезоне выиграли Кубок Китая и получили путёвку в азиатскую Лигу чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, Слуцкий получит возможность играть с лучшими клубами Саудовской Аравии. Что касается китайской Суперлиги, то «Шанхай Шэньхуа» в минувшем розыгрыше финишировал на пятой строчке, отстав на 11 очков от лидера. Если у клуба большие цели – значит, будет усиление в трансферное окно.

Эксперты оценили вероятность того, что вместе со Слуцким в новом сезоне «Шанхай Шэньхуа» выиграет более 14 матчей коэффициентом 3.50, а если этого не произойдёт, сыграет коэффициент 1.26. К слову, в минувшем розыгрыше «синие дьяволы» одержали 15 побед. Мы считаем, что зря аналитики так занижают способности Леонида Викторовича, ему вполне по силам перешагнуть эту отметку, учитывая, что ему досталась далеко не слабая команда.

Перспективы китайского клуба с русским тренером

Эксперты предлагают сделать ставки на то, что при Слуцком в сезоне-2024 «Шанхай Шэньхуа» займёт с первого по третье место за коэффициент 4.00. Если этого не произойдёт, сыграет 1.20. Наверняка в ближайшее время будут сделаны новые приобретения, усилится состав, да и Слуцкий передаст огромный опыт футболистам своей новой команды. В таком случае есть шанс прыгнуть выше головы.

Российский специалист уже ответил на вопрос, сделает ли «синих дьяволов» чемпионами. По словам Леонида Викторовича, он всегда нацелен только на титул и приложит все усилия, чтобы достичь нужного результата вместе со своим новым клубом. Такие слова вселяют оптимизм.

Также Слуцкий рассказал, что пока не знает, позовёт ли кого-то из российских футболистов, потому что эти вопросы будет решать специальный департамент. Правда, бывший тренер «Рубина» также отметил, что своего коллегу по юмористическому шоу Дзюбу наверняка не станет приглашать в китайский клуб. Как отметил Леонид Викторович, у Артёма действующий контракт с «Локомотивом» и он не молод.

А вот Василий Уткин не верит в перспективы российского тренера в Китае. Как считает спортивный комментатор, ни у кого причастного к футболу нет будущего в китайской Суперлиге. Игорь Осинькин считает наоборот, что у Слуцкого чешутся руки и он всегда находится в тонусе, чтобы вести свои команды к успеху.

Андрей Аршавин восхитился поступком Леонида Викторовича. Бывший футболист признался, что у него не хватило бы смелости взять и поехать тренировать в Китай.

Когда официальный дебют Слуцкого?

В начале февраля состоится Кубок равноправия, в котором примет участие китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», а также чемпион РПЛ «Зенит», бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Как раз с последним пройдёт встреча «синих дьяволов» 1 февраля. Остаётся только пожелать Леониду Слуцкому успеха!

Ставка 1: «Шанхай Шэньхуа» со Слуцким займёт 1-3-е место в сезоне-2024 за 4.00.

Ставка 2: «Шанхай Шэньхуа» со Слуцким выиграет 14 и более матчей в сезоне-2024 за 3.50.