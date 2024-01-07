«Уиган» — «МЮ». Новые инвесторы воодушевили тен Хага

8 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.25. Успех «латикс» оценён в 13.5. Ставки на ничью в основное время принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Уиган» — «МЮ» 8 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» (08.01.2024)

Позади 20 туров АПЛ, а также игры 1/4 финала Кубка лиги. 8 января состоится матч 1/32 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. На стадионе «Ди-Дабл-ю» местный «Уиган» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

Некогда «Уиган» был завсегдатаем в АПЛ. Ему даже удалось выиграть Кубок и Суперкубок Англии в 2013 году. Однако в том же сезоне команда вылетела в Чемпионшип. После этого у неё начались большие проблемы — скандалы, а также смена руководства и тренеров.

«Уиган» спустился ещё ниже — в Первую лигу Англии. По итогам сезона-2021/2022 он занял первое место и вернулся в Чемпионшип. Однако на этом прогресс закончился. Минувший сезон «латикс» завершили на последнем месте и вылетели обратно в третий по значимости дивизион Англии.

Текущий розыгрыш складывается для команды крайне неудачно. Она занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги Англии. Отрыв от зоны вылета составляет минимум четыре очка.

В 25 встречах в Первой лиге «Уиган» пропустил 30 мячей, а забил 35. Из Кубка лиги он вылетел, уступив в игре первого же раунда «Рексему» (0:0, по пенальти 2:4). В Кубке Англии «латикс» повезло чуть больше. В соперники попались команды, у которых дела идут ещё хуже, чем у них — «Эксетер Сити» (2:0) и «Йорк Сити» (1:0).

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Отставание от идущего на пятом месте «Тоттенхэма» составляет восемь очков. В этом сезоне манкунианцам очень не хватает стабильности, в частности из-за большого количества травм.

«Красные дьяволы» вылетели из Кубка лиги, а также полностью провалились на международной арене. Они остались без евровесны, а также установили антирекорд для английских команд по пропущенным мячам на групповом этапе Лиги чемпионов. Впрочем, у поклонников команды есть поводы для оптимизма.

Во-первых, оправились от травм и вернулись к тренировкам Каземиро и Лисандро Мартинес. Во-вторых, у «красных дьяволов» появились новые инвесторы. Они планируют вернуть те стандарты и уровень, которые были в эпоху легендарного сэра Алекса Фергюсона. Недавно инвесторы встречались с Эриком тен Хагом для обсуждения планов дальнейшего развития клуба.

Голландский специалист отметил, что встреча прошла очень позитивно. Он подчеркнул, что много часов общался с руководством и получил хорошие идеи. Также стоит отметить, что «красные дьяволы» очень активны на трансферном рынке. Встряска состава им точно не помешает.

Поставить на то, что «МЮ» одержит победу в грядущем матче и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. В 28 матчах во всех официальных турнирах манкунианцы пропустили 45 мячей. Много, но бо́льшую часть им забивали сильные соперники.

Андердогов «красные дьяволы» зачастую обыгрывали со счётом 1:0 или 2:0. У них гораздо лучше глубина состава, а также качество командного футбола, чем у «латикс». Разница в уровне просто огромная. Поэтому, несмотря на то что встреча состоится в Уигане, манкунианцы видятся явными фаворитами.

Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» 8 января 2024 года

«Уиган» является одним из главных аутсайдеров Первой лиги Англии. Не исключено, что по итогам сезоне он вылетит в четвёртый по значимости дивизион Англии. Вряд ли «латикс» навяжут борьбу и сумеют избежать поражения в грядущей встрече. У «Манчестер Юнайтед» начинается новая графа в истории. Полагаем, появление новых инвесторов благоприятно отразится на «красных дьяволах». Перемены напрашивались.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит за 1.95.