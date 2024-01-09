«Бенфика» — «Брага». Анхель Ди Мария не расслабляется

Ветеран хочет преуспеть во всех турнирах, в которых это возможно.

10 января состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии «Бенфика» – «Брага». Начало – в 23:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 1.56. Успех «оружейников» оценивается в 5.40. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Португалии «Бенфика» — «Брага» 10 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Бенфика» – «Брага» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч Кубка Португалии «Бенфика» — «Брага» (10.01.2024)

Игра 1/8 финала Кубка Португалии «Бенфика» – «Брага» начнётся 10 января на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток раздастся в 23:45 мск.

«Орлы» в 1/16 Кубка Португалии обыграли дома «Фамаликан» (2:0). Тренер «Бенфики» выпустил в основе практически всех звёзд, продемонстрировав этим серьёзное отношение к турниру. Подопечные Роджера Шмидта активно начали встречу и старались забить быстрый гол, но соперник сумел выдержать напор.

После перерыва «орлам» удалось воплотить подавляющее преимущество в два забитых мяча и без нервотрёпки довести встречу до заслуженной победы. В очередной раз «Бенфика» не пропустила, подтвердив статус одной из лучших команд в Португалии по игре в обороне. В этом большая заслуга бывшего защитника «Ман Сити» Николаса Отаменди.

Интересно, что при этом Роджер Шмидт предпочитает атакующую тактическую схему. Его подопечные высоко встречают соперника, смело идут в прессинг, чем усложняют задачу по созданию опасных моментов у ворот Анатолия Трубина.

22-летний голкипер заслуживает похвалы за уверенную и надёжную игру. Он довольно быстро адаптировался к португальскому футболу и требованиям главного тренера. Украинец обладает великолепной реакцией и, несмотря на возраст, умеет отлично считывать ситуацию на поле.

«Бенфика» хорошо выступает в текущем розыгрыше Примейры и находится на втором месте турнирной таблицы, набрав 39 очков в 16 матчах. Клуб выиграл 12 встреч и три завершил вничью.

В линии нападения «Бенфики» стоит выделить Рафаэла Силву. 30-летний полузащитник забил в этом сезоне с учётом всех соревнований 10 мячей. На два гола меньше в активе Анхеля Ди Марии. Ветеран отлично вписался в состав «орлов» и стал лидером команды.

«Брага» в 1/16 финала Кубка Португалии на выезде обыграла «Портимоненсе» (4:1). Главным героем встречи стал Рикарду Орта. 29-летний футболист сделал дубль и записал в актив результативную передачу. С учётом всех соревнований он забил в текущем сезоне 10 голов.

В этом розыгрыше чемпионата Португалии «оружейники» выступают хорошо. После 16 туров они находятся в зоне еврокубков и отстают от первого места всего на семь очков. Стоит отметить результативную атаку команды. «Брага» лидирует по количеству забитых мячей (40) в текущем сезоне Примейры.

У Артура Жорже в приоритете смелая атакующая схема. Он предпочитает, чтобы его подопечные активно шли вперёд, отрабатывали на высокой скорости и при потере мяча сразу включали прессинг. В основном «Брага» разыгрывает мяч с помощью коротких передач, но при необходимости легко переходит на контратакующую модель.

«Бенфика» ведёт борьбу за чемпионский титул, но амбиции у клуба распространяются и на победу в Кубке Португалии. В команде собраны сильные футболисты, у которых есть лидер — Анхель Ди Мария. Подопечные Роджера Шмидта используют агрессивный прессинг и отлично обороняются, поэтому берём ставку на победу «Бенфики» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.52.

Прогноз и ставки на матч Кубка Португалии «Бенфика» — «Брага» 10 января 2024 года

«Бенфика» делает акцент на надёжной защите. Клуб пропустил в этом розыгрыше чемпионата Португалии всего 10 мячей. Подопечные Роджера Шмидта умеют компактно обороняться и разрушать атаки соперника. В линии нападения «орлов» есть индивидуально сильные футболисты во главе с Анхелем Ди Марией, которые сумеют забить. В этом матче мы выберем ставку на победу «Бенфики» и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Бенфики» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.52.