«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Никита Кучеров — игрок с большой буквы

12 января состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» можно за 2.26, шансы «Дэвилз» оценили коэффициентом 2.52. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 12 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.83. Если «Дэвилз» выиграют матч, сыграет коэффициент 1.99.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» (12.01.2024)

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 12 января «Тампа-Бэй» сыграет с «Нью-Джерси» на «Амали-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Лайтнинг» дома обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ). Матч складывался тяжело для «молний», поскольку к третьему периоду они проигрывали со счётом 0:2. Джон Купер сумел вдохновить команду, и его подопечные восстановили паритет незадолго до финальной сирены. В овертайме Ник Пербикс забил решающий гол и принёс «Тампа-Бэй» победу.

Слабо провели встречу россияне. Никита Кучеров попал под плотную опеку соперника. Хотя лучший бомбардир текущего сезона НХЛ провёл на льду 26 минут, но результативными действиями отметиться не сумел. Голкипер Андрей Василевский не был слишком загружен работой, но в эпизодах с пропущенными шайбами мог сыграть надёжнее.

Неожиданно провалилась спецбригада по реализации численного преимущества «Тампа-Бэй». Трижды «Лос-Анджелес» играл в меньшинстве, но дивидендов из этого «молнии» извлечь не сумели. А ведь в этом розыгрыше НХЛ они занимают третье место по забитым голам в большинстве (28,6%). Весьма вероятно, что удастся реабилитироваться в игре с «Нью-Джерси».

«Лайтнинг» нестабильно провели пять последних встреч. Кроме «Лос-Анджелес», они обыграли «Монреаль» (4:3) и «Миннесоту» (4:1), а уступили «Виннипегу» (2:4) и «Бостону» (3:7). У «Тампа-Бэй» в активе 45 очков после 42 матчей, и клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Молнии» в текущем сезоне плохо действуют в обороне. Команда пропускает в среднем за матч 3,45 шайбы и находится по этому показателю среди худших в лиге. В защите подопечные Джона Купера часто играют авантюрно, оставляя своих голкиперов под давлением нападающих клуба соперника.

Не меньше хаоса в защитных построениях у «Нью-Джерси». «Дьяволы» даже опережают «молний» в антирейтинге надёжной обороны. Подопечные Линди Раффа пропускают по 3,55 шайбы в среднем за матч. Все системные ошибки «Дэвилз» проявились в последней встрече с «Ванкувером».

В минувшем матче «Дэвилз» дома проиграли «Кэнакс» (4:6). Встреча наверняка запомнится болельщикам. Команды словно соревновались, кто больше допустит ошибок в обороне. «Дьяволы» предоставили много свободы сопернику, и «Ванкувер» совершил 43 броска. Рассчитывать на победу при такой слабой защите весьма опрометчиво.

Тем не менее «Нью-Джерси» неплохо провёл последние пять матчей. Клуб победил «Оттаву» (6:2), «Вашингтон» (6:3) и «Чикаго» (4:2), а уступил «Бостону» (2:5) и «Ванкуверу» (4:6). «Дэвилз» находятся на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 38 матчах 44 очка. На выезде команда выиграла 12 из 18 встреч.

«Молнии» хорошо выступают дома в этом розыгрыше НХЛ. Они выиграли 12 из 20 встреч, забросив при этом 70 шайб. Никита Кучеров в минувшем матче взял паузу и не отметился результативными действиями. Это подстегнёт россиянина, и он выложится на 100%. Учитывая системные проблемы «Нью-Джерси» в защите, поставим, что Никита Кучеров забьёт и «Тампа-Бэй» не проиграет за 2.90.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 12 января 2024 года

«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» махнули рукой на оборону в текущем сезоне. Команды много пропускают, правда, компенсируют этот недостаток результативной игрой в атаке. Никита Кучеров попал под плотную опеку «Лос-Анджелеса» в минувшей встрече и не отметился результативными действиями. Защита «Дэвилз» словно создана для того, чтобы россиянин забил. Предполагаем, что в матче будет много заброшенных шайб, а «Лайтнинг» не проиграют, поскольку продемонстрировали хорошую самоотдачу в минувшей встрече.

Ставка: Никита Кучеров забьёт и «Тампа-Бэй» не проиграет за 2.90.