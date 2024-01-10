Артур Бетербиев — Каллум Смит. У БТРа в руках динамит!

14 января 2024 года в Квебеке (Канада) состоится поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом. Начнётся он не ранее 6:00 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Бетербиев — Смит

Информации об официальной трансляции поединка Бетербиев – Смит на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Букмекеры считают фаворитом Бетербиева, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.16. Шансы Смита оценили коэффициентом 4.70. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 17.25.

Прогноз на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит (14.01.2024)

14 января на арене «Видеотрон-центр» в Квебеке (Канада) состоится грандиозный вечер бокса. В одном из главных боёв сойдутся Артур Бетербиев и Каллум Смит. Защитит ли непобеждённый россиянин с канадским паспортом чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO?

Поединок должен был состояться минувшим летом, но из-за состояния здоровья Бетербиева был перенесён. Теперь БТР полностью восстановился и демонстрирует великолепную физическую форму на тренировках. В интервью он рассказал, что подготовка идёт по плану.

Артур Бетербиев остаётся единственным действующим чемпионом, который все бои в карьере завершал нокаутами. В его активе 19 побед и три чемпионских титула: WBO, WBC и IBF. Для полной коллекции не хватает пояса WBA, которым владеет Дмитрий Бивол.

Уже на любительском уровне Бетербиев демонстрировал огромный потенциал. Он выиграл золотую медаль ЧМ и дважды был чемпионом Европы. Интересно, что в 2007 году Артур победил знаменитого Сергея Ковалёва в полуфинале чемпионата России.

БТР на ринге предпочитает владеть инициативой, постоянно давить на соперника и использовать главный козырь — мощнейший удар. Он сильный панчер и великолепно подготовлен технически. Бетербиев всегда идёт вперёд и любит драться на ближней дистанции.

38-летний россиянин чётко распределяет свои силы на бой, поскольку прекрасно понимает, что выносливость с годами снизилась. С учётом этого Артур и его тренерский штаб тщательно разбирают сильные и слабые стороны соперников.

Чемпион ставит перед каждым боксёром сложную задачу, поскольку его великолепная техника позволяет менять стиль по ходу боя. Он может эффективно работать первым номером и быстро переключаться на защиту, задействуя контрвыпады. Бетербиев наглядно продемонстрировал это в минувшем поединке с Энтони Ярдом.

БТР полностью переиграл британца тактически, поскольку неожиданно отдал инициативу сопернику. Ярд в начале боя затратил много сил и быстро выдохся на дистанции. Вот тут Артур и подключил свои знаменитые мощные удары.

Энтони не выдержал одной из молниеносных комбинаций россиянина. После жёсткого нокдауна ему не удалось восстановить концентрацию. БТР вновь отправил Ярда на пол, и рефери остановил бой.

33-летний Каллум Смит был чемпионом страны среди любителей. Он происходит из знаменитой бойцовской семьи Смитов, вошедшей в историю, поскольку все четыре брата стали чемпионами Великобритании.

Смит — очень резкий и физически сильный боксёр с мощным джебом, который любит вести бой на дистанции. Он универсал, умеющий наносить жёсткие прямые удары с дистанции и мощные хуки в размене. Британец высокого роста (191 см) и умеет извлекать из этого преимущество.

У Каллума была довольно длительная пауза в выступлениях. Последний бой он провёл с Матьё Бодерликом в августе 2022 года. Смит одержал уверенную победу, отправив соперника в нокаут в четвёртом раунде. Весьма вероятно, столь длительный простой негативно скажется на действиях британца на ринге.

Недавно чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин высказался о предстоящем поединке. По его мнению, россиянин выиграет. Он сказал, что у БТРа в руках динамит, поэтому он победит очередным нокаутом. С этим трудно не согласиться.

На что ставить?

Смит постарается извлечь выгоду из преимущества в физических данных. Британец в плане техники сильнее Энтони Ярда, который доставил Бетербиеву много неприятностей. Каллум постарается держать Артура на дистанции, тянуть время и надёжно защищаться.

Бетербиев с годами стал более экономно расходовать энергию, но его мощные удары по-прежнему доставляют соперникам проблемы. Тяжёлые джебы и удары правой рукой будут главными аргументами в бою со Смитом. БТР наверняка извлёк урок из схватки с Ярдом и не отдаст инициативу сопернику.

Однако опытного британца будет сложно отправить в нокаут в первые минуты. Тем не менее мы считаем, что бой не продлится дольше семи раундов. Россиянин сумеет нанести сопернику серию мощных ударов, несколько раз отправит его в нокдаун, и рефери остановит поединок.

Ставка: тотал меньше 7.5 раунда за 1.94.