Экспресс на футбол с коэффициентом 6.23: Захарян отстаёт, у Гвардиолы полный порядок

«Реал Сосьедад» всё ещё рассчитывает на Арсена. «Ман Сити» добудет три очка в матче с «сороками».

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.23 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Монако» — «Реймс»

«Монако» проявил себя как команда с переменчивыми результатами, одержав победы над «Тулузой» и «Монпелье», но потерпев поражение от «Лиона». Ничья в последней кубковой игре с «Лансом» с последующей победой по пенальти показывает, что у команды есть потенциал, но и некоторая нестабильность в игре присутствует.

«Реймс», с другой стороны, победил «Динан-Леон» и «Гавр». Однако потерпел поражения во встречах с «Лансом» и «Ниццей». Это говорит о том, что команда также сталкивается с трудностями, особенно в гостевых матчах.

Исходя из истории предыдущих очных встреч команд, «Монако» обычно имеет преимущество. Тем не менее «Реймс» сумел выиграть у «Монако» в марте прошлого года, показав, что способен давать отпор на равных с более квалифицированными соперниками.

Принимая во внимание все факторы, можно предположить, что матч будет близким, с борьбой за каждый отрезок поля. «Монако» должен использовать своё домашнее преимущество и будет стараться контролировать игру с самого начала. «Реймс», вероятно, будет искать свои шансы в контратаках и стандартных положениях.

В целом, учитывая текущую форму обеих команд и их предыдущие встречи, наш прогнозируемый результат матча — обе забьют за 1.63. Команды продемонстрируют сильные стороны, но смогут не найти достаточно ресурсов для того, чтобы переломить ход встречи в свою пользу.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ман Сити»

«Ньюкасл», играя на своём поле, будет стремиться взять реванш за прошлые поражения, ведь в последних пяти играх у команды лишь одна победа и четыре поражения, в том числе и от «Челси» по пенальти в Кубке страны. С другой стороны, «Манчестер Сити» находится в прекрасной форме, одержав пять выигранных встреч подряд, включая крупную победу в игре с «Хаддерсфилдом» и разгром «Флуминенсе».

С учётом текущей формы команд и их последних встреч, в которых «горожане» доминировали, можно предположить, что гости войдут в игру в качестве фаворитов. Прогнозируемым результатом матча может стать победа «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы демонстрирует великолепную игру в атаке, и высокий класс футболистов позволяет создавать множество голевых моментов у ворот любых соперников. «Ньюкасл», несмотря на потенциально мотивирующую домашнюю атмосферу, скорее всего, не сможет сдержать натиск соперника на протяжении всей игры.

Однако футболисты «сорок» могут рассчитывать минимум на забитый мяч, учитывая некоторые проблемы в оборонной линии «Ман Сити», проявившиеся в последних матчах АПЛ. В итоге ожидается интересный и динамичный футбольный вечер, в котором превосходство «горожан» должно взять верх, но борьба со стороны «Ньюкасла» обещает быть напряжённой до последних минут. В итоге наша ставка на победу подопечных Гвардиолы и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

«Атлетик» стабильно выигрывает последние встречи, показывая уверенную игру в обороне и эффективность в атаке, что подтверждается победами в матчах с «Эйбаром» и «Севильей» с общим счётом 5:0. Домашняя игра с «Атлетико» со счётом 2:0 также говорит в пользу силы «Атлетика» на своём поле.

«Реал Сосьедад», с другой стороны, показывает осторожный и замкнутый футбол, что видно по последним матчам, большинство из которых завершались ничьей. Однако история встреч этих команд говорит о том, что бело-голубые часто оказываются сильнее. В этом сезоне они даже обыграли «Атлетик» дома со счётом 3:0.

Учитывая все факторы, можно предположить, что матч будет заключаться в борьбе за контроль мяча со стороны «Атлетика» и попытках «Реала Сосьедад» использовать свои сильные стороны в контратаках.

Ожидается, что обороны обеих команд будут на высоте, но домашняя поддержка и последние результаты «Атлетика» могут стать определяющим фактором в этой встрече. Прогноз на матч — тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

Экспресс на матчи 13 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Монако» — «Реймс» за 1.63.

Ставка 2: победа «Ман Сити» в матче с «Ньюкаслом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в игре «Атлетик» — «Реал Сосьедад» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.63 Х 2.25 Х 1.70 = 6.23.