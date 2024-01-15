Экспресс на футбол с коэффициентом 8.28: за Миранчуком скоро выстроится очередь

«Аталанта» находится в отличной форме, и одна из причин — это великолепная игра Алексея.

15 января не балует большим количеством спортивных событий, но несколько интересных игр нашлось. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.28 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Кайсериспор»

Судя по последним встречам, «Галатасарай» показывает сбалансированную игру и имеет серию без поражений, включая ничью с «Сивасспором» и уверенную победу в матче с «Коньяспором» со счётом 3:0. С другой стороны, «Кайсериспор» испытывает сложности, проиграв четыре последние встречи подряд, в том числе «Фатих Карагюмрюк» — 1:4.

Преимущество «Галатасарая» также подтверждается историей личных встреч: в прошлом сезоне клуб на своём поле победил соперника со счётом 6:0, что говорит о возможном психологическом преимуществе. Однако не стоит забывать, что «Кайсериспор» в нынешнем сезоне уже отбирал очки у стамбульцев, сыграв с ними вничью 0:0, что демонстрирует способность клуба к борьбе.

Учитывая текущую форму команд и их мотивацию в борьбе за высокие места в турнирной таблице, можно предположить, что хозяева будут доминировать на поле, контролировать игру и создавать больше голевых моментов. Ожидается, что «Галатасарай» захочет реабилитироваться за неудачи в прошлых турах и воспользоваться поддержкой домашних болельщиков.

С другой стороны, «Кайсериспор», вероятно, будет стремиться к компактной игре в обороне и попытается использовать контратаки, чтобы удивить соперника. Ключевым фактором для гостей может стать эффективность реализации моментов, так как в последних играх они испытывали проблемы с завершением атак. В итоге, учитывая текущую форму, историю встреч и поддержку домашних трибун, предполагается, что «Галатасарай» одержит победу всухую за коэффициент 2.20.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Фрозиноне»

«Аталанта» показывает стабильные результаты в последнее время, одержав победы над «Миланом» и «Сассуоло», а также сыграв вничью с «Ромой». В последних пяти встречах команда потеряла очки только в игре с «Болоньей» (0:1). «Фрозиноне» находится в сложном положении после поражений от «Ювентуса», «Монцы» и «Лацио», однако неожиданная победа над «Наполи» намекает на способность удивлять.

Основываясь на текущей форме, домашнем поле и истории личных встреч, можно предположить, что «Аталанта» вполне способна контролировать игру и достичь уверенной победы. «Фрозиноне», в свою очередь, должен будет приложить значительные усилия, чтобы увезти очки из Бергамо. Вероятнее всего, гости будут стремиться к наращиванию обороны и к попыткам использовать контратаки. Исходя из статистики и состояния команд, наш прогноз будет следующим — победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Арока»

«Витория Гимарайнш» показывает стабильные результаты в последних матчах, имея три победы и две ничьих. Особенно важно отметить, что команда не потерпела ни одного поражения на своём поле за это время, что говорит об отличной поддержке с трибун. Встреча со «Спортингом», завершившаяся со счётом 3:2, свидетельствует о способности действовать агрессивно в атаке и преодолевать сопротивление самых сильных соперников.

С другой стороны, «Арока» имеет в своём активе как яркие победы, так и разочаровывающие поражения. В последних пяти матчах она дважды проиграла, однажды сыграла вничью и одержала две победы. Статистика гостей носит более нестабильный характер, особенно в выездных матчах, в которых они проиграли последнюю встречу «Визеле» — 0:1 в Кубке Португалии. Так что рассчитывать на многое в Гимарайнше будет трудно.

Учитывая хорошую домашнюю статистику «Витории», нынешнюю форму обеих команд и слабые выездные результаты «Ароки», мы предполагаем, что хозяева смогут использовать своё преимущество и одержат победу. Прогнозируемый исход матча — победа «Витории Гимарайнш» за 1.90. Этот матч станет возможностью для хозяев закрепиться в верхней части турнирной таблицы и продемонстрировать свою решимость бороться за высокие места в чемпионате Португалии.

Экспресс на матчи 15 января

Ставка 1: победа «Галатасарая» всухую в матче с «Кайсериспор» за 2.20.

Ставка 2: победа «Аталанты» в игре с «Фрозиноне» и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Ставка 3: победа «Витории» в матче с «Арокой» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.98 Х 1.90 = 8.28.