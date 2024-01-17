В победе «Жироны» почти нет сомнений, а вот «Реалу Сосьедаду» придётся туго.

Экспресс на Ла Лигу с коэффициентом 12.4: Довбику повезёт больше, чем Захаряну

На 17 января запланированы три встречи в 1/8 финала Кубка Испании. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.4 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Сельта»

«Валенсия» в последнее время показывает уверенные результаты, одержав победы в большинстве матчей, за исключением недавнего ничейного результата игры с «Барселоной». С другой стороны, «Сельта» также демонстрирует неплохую форму, но результаты на выезде у неё оставляют желать лучшего.

Анализируя предыдущие встречи между командами, можно заметить, что «Валенсия» чаще оказывалась сильнее, особенно в домашних матчах. Более того, статистика последних игр «Валенсии» говорит о том, что она находится в хорошем атакующем тонусе, что может создать дополнительные трудности для обороны «Сельты».

С учётом текущей формы обеих команд, а также их статистики и предыдущих встреч, мы предполагаем, что «Валенсия», имея преимущество родных стен и болельщиков, сможет в этот раз обыграть «Сельту». Возможно, матч не будет лёгкой прогулкой для «летучих мышей», учитывая настрой и характер «кельтов» и их стремление доказать свою силу в Кубке Испании, но хозяева поля выглядят более предпочтительным выбором для победы. Рассматривая все факторы, мы предлагаем поставить на победу «Валенсии» за 2.25.

Прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано»

«Жирона» показывает более стабильные результаты в последних матчах. Ничья с «Альмерией» и уверенные победы во встречах с «Эльче» и «Алавесом» говорят о хорошем настрое команды и её способности забивать. «Райо Вальекано» также демонстрирует приличные результаты, победив «Уэску» и «Хетафе» в гостях, но поражение в игре с «Валенсией» и ничья с «Сельтой» показывают, что команда временами испытывает трудности.

История личных встреч указывает на борьбу и равную игру между командами — две встречи из трёх последних завершились ничьей, и лишь в ноябре прошлого года «Жирона» смогла одержать победу над «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

Исходя из всего вышеизложенного, можно ожидать, что «Жирона» будет стремиться взять инициативу и контролировать игру, а «Райо Вальекано» будет искать свои шансы в контратаках. Однако, учитывая уровень обороны обеих команд и их прошлых встреч, маловероятно, что матч окажется очень результативным. Предполагается, что «Жирона» сможет использовать домашний фактор и одержать победу, это позволит ей пройти дальше по турнирной сетке Кубка Испании. Ставки на то, что каталонцы выиграют, принимают за 1.75.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

«Осасуна», выступая на своём поле, показала результаты, которые говорят о её упорстве и способности добиваться победы в ключевых матчах. Кроме того, после победы над «Кастильоном» в прошлом раунде турнира и поражения от «Барселоны» в Суперкубке, команда всё равно находится в хорошем настроении.

С другой стороны, «Реал Сосьедад», несмотря на недавнее поражение в матче с «Атлетиком», показывает уверенную игру в этом сезоне, в том числе благодаря недавним победе во встречах с «Малагой» и ничьим с «Кадисом» и «Бетисом». Однако предыдущая очная встреча между командами в декабре текущего сезона завершилась вничью, что делает предстоящий матч ещё более непредсказуемым.

Исходя из предоставленной статистики, можно заключить, что обе команды обладают примерно равными шансами на победу. Учитывая важность матча, клубы, скорее всего, будут играть осторожно, стремясь минимизировать риски и используя свои ключевые тактические схемы.

«Осасуна» может воспользоваться преимущество домашнего поля и поддержки болельщиков для создания давления на соперника, в то время как «Реал Сосьедад» будет полагаться на свою техническую оснащённость и организацию игры. Принимая во внимание текущую форму команд и их предыдущие встречи, прогнозируется, что матч завершится вничью за 3.15.

Экспресс на матчи 17 января

Ставка 1: победа «Валенсии» в матче с «Сельтой» за 2.25.

Ставка 2: победа «Жироны» в матче с «Райо Вальекано» за 1.75.

Ставка 3: ничья во встрече «Осасуна» — «Реал Сосьедад» за 3.15.

Общий коэффициент: 2.25 Х 1.75 Х 3.15 = 12.4.