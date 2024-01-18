Мирра Андреева — Диан Парри. Родилась новая звезда!

Прогресс 16-летней теннисистки удивляет и восхищает одновременно. У неё вообще есть предел возможностей?

19 января Мирра Андреева и Диан Парри сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фавориткой россиянку: коэффициент на её победу составляет 1.12. На успех француженки можно поставить в букмекерских конторах за 6.21.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Мирра Андреева — Диан Парри 19 января 2024 года

Аналитики считают, что матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Мирра Андреева — Диан Парри не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.32, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.57. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 3.10.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Australian Open Мирра Андреева — Диан Парри (19.01.2024)

Стартовал 112-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. 19 января в третьем круге турнира померяются силами две молодые, но очень талантливые теннисистки — Мирра Андреева и Диан Парри. Встреча начнётся на раньше 3:00 мск.

В начале минувшего сезона карьера Мирры стремительно пошла на взлёт. Она здорово выступила в нескольких турнирах категории WTA, добралась до третьего круга на «Ролан Гаррос», до четвёртого круга Уимблдона, а также до второго круга на US Open. В двух из трёх мэйджоров дальше россиянку не пустила четвёртая ракетка мира Кори Гауфф.

В текущем сезоне Андреева продолжила развивать успех. Она добралась до 1/4 финала WTA-500 в Брисбене, уверенно победив на предыдущих стадиях Диану Шнайдер, Людмилу Самсонову и Арину Родионову. Дальше не позволила пройти очень здорово выступающая на хардовом покрытии Линда Носкова.

В матчах первого и второго кругов Australian Open Мирра уверенно победила Бернарду Перу (7:5, 6:2) и шестую ракетку мира Онс Жабер (6:0, 6:2). Андреева стала второй самой молодой теннисисткой в Открытой эре, проигравшей три гейма или меньше в матчах с сеяными из топ-10 в женском одиночном разряде на ТБШ. Первой была австралийка Елена Докич.

Мирра поднялась в предварительном рейтинге на 34-е место. Теперь главное — не сбавлять ход и подготовиться ко встрече с Диан Парри не менее хорошо, чем к матчу с Онс Жабер. Многие, в частности 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева, считают, что в игре с тунисской спортсменкой Андреева показала свой лучший теннис.

Диан Парри провела минувший сезон далеко не так впечатляюще, как Андреева. В одиночном разряде ей лишь один раз удалось пробраться дальше второго круга — на грунтовом турнире категории WTA-250 в Лозанне. Француженка прошла до полуфинала, в котором досадно уступила Кларе Бюрель — 6:4, 6:7, 3:6.

Позапрошлый сезон Диан провела на порядок продуктивнее. Текущий тоже обещает получиться более успешным, нежели предыдущий. Сначала Парри добралась до 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Окленде. Она победила Эмину Бектас — 6:7, 7:5, 6:3 — и Лесю Цуренко — 2:6, 6:4, 6:1, а уступила Сиюй Ван — 7:6, 3:6, 4:6.

На предыдущих стадиях Открытого чемпионата Австралии француженка победила Синьюй Ван — 6:3, 2:6, 6:3 — и Камилу Рахимову — 7:5, 6:2. Таким образом, она впервые в карьере пробралась дальше первого раунда на Australian Open. Диан набрала очень хорошую форму.

Парри вполне способна доставить проблемы Мирре. Когда-то француженка была первой ракеткой мира среди юниоров. Она технична, вынослива и неуступчива. Поэтому предлагаем сделать ставку на то, что Андреева выиграет больше 12.5 гейма, за коэффициент 2.10.

Мирра младше и обладает меньшим опытом, чем Парри. Тем не менее она видится фавориткой. Россиянка невероятно талантлива и очень активно прогрессирует. Пресс-служба Australian Open после победы Мирры во встрече с Онс Жабер заявила, что родилась новая звезда.

Прогноз и ставка на матч третьего круга Australian Open Мирра Андреева — Диан Парри 19 января 2024 года

Андреева обещает стать одной из главных сенсаций сезона. Если таким опытным и сильным соперницам, как Онс Жабер, ей удаётся навесить «баранку», то чего ещё от неё можно ожидать? Впрочем, Диан Парри не из робкого десятка. Она заметно прибавила и наверняка выложится на все сто процентов, чтобы навязать Мирре борьбу.

Ставка: Мирра Андреева выиграет больше 12.5 гейма за 2.10.