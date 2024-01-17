«Атлетико» — «Реал». Винисус Жуниор не железный!

18 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 2.54. Успех «матрасников» оценивается в 2.95. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид 18 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Атлетико» — «Реал» Мадрид получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют «матрасники», сыграет коэффициент 1.28. Гол «сливочных» доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид (18.01.2024)

Игра 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид начнётся 18 января на стадионе «Цивитас Метрополитано». Стартовый свисток раздастся в 23:30 мск.

«Матрасники» в недавнем мадридском дерби уступили «Реалу» в 1/2 финала Суперкубка Испании. Непримиримые соперники порадовали зрителей яркой и результативной игрой. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, а в дополнительное время подопечные Карло Анчелотти забили два мяча. В итоге в финал прошёл «Реал» (5:3 ДВ).

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не изменил своим принципам и сыграл с «Реалом» в атакующем стиле, который очень нравится болельщикам. Действительно, в матчах с участием подопечных аргентинского специалиста забивается много голов, и предсказать победителя сложно до последних минут. Только команде не хватает стабильности.

В текущем розыгрыше Примеры после 19 туров «матрасники» занимают лишь пятое место. От «Жироны», которая находится на первой строчке в таблице, «Атлетико» отстаёт уже на 11 очков, но имеет матч в запасе. Кроме того, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов и участвует в Кубке Испании.

Отметим эпохальное достижение, которое покорилось Антуану Гризманну. Француз отметился забитым мячом в матче с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании. Благодаря этому голу нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Атлетико» в истории. Он записал в актив 174 мяча.

Поскольку перспективы «матрасников» выиграть текущий розыгрыш чемпионата Испании весьма туманны, возможно, акцент будет сделан на Кубок страны. Вряд ли главный тренер будет рисковать и проводить ротацию в дерби с «Реалом». Стоит ожидать на поле состав, максимально приближённый к основному.

«Реал» вернулся из Саудовской Аравии с Суперкубком Испании. В финале «сливочные» разгромили «Барселону» со счётом 4:1. Главным героем матча стал Винисиус Жуниор. Бразилец оформил хет-трик и создал много проблем обороне соперника.

Стоит отметить, что в очередной раз Винисиус продемонстрировал свой сложный характер. Бразилец по ходу игры вступил в конфликт с футболистами «Барселоны», едва не вызвав потасовку. Карло Анчелотти вынужден был заменить лидера, чтобы избежать проблем.

У подопечных итальянского специалиста отлично складывается текущий сезон. Они находятся на втором месте в турнирной таблице Примеры, отставая на одно очко от «Жироны». Важно, что у «Реала» есть матч в запасе. В Лиге чемпионов клуб выполнил задачу на групповом этапе и прошёл в плей-офф.

Лучший бомбардир «сливочных» в текущем сезоне — это Джуд Беллингем. На счету 20-летнего англичанина 17 забитых мячей во всех соревнованиях. Интересно, как повлияет на его выступления появление в клубе Килиана Мбаппе, о трансфере которого многие инсайдеры сообщают как о весьма вероятном событии.

Возможно, что Кубок Испании станет приоритетным турниром для «матрасников». Диего Симеоне постарается воспользоваться преимуществом своего поля и усталостью «Реала» после недавнего финала Суперкубка. Рассмотрим ставку на проход «Атлетико» в 1/4 финала за 2.03.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид 18 января 2024 года

Победа в Суперкубке Испании отняла много сил и эмоций у «Реала», поэтому «сливочным» будет сложно быстро восстановиться. В свою очередь, «матрасники» получили время на отдых и полноценную подготовку к дерби. Это важнейший фактор в пользу итоговой победы подопечных Диего Симеоне. В этом матче мы выберем ставку на то, что в четвертьфинал выйдет «Атлетико».

Ставка: проход «Атлетико» в 1/4 финала за 2.03.