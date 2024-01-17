«Наполи» — «Фиорентина». Хвича проваливает сезон

Всё ведёт к тому, что «партенопейцы» останутся в середине турнирной таблицы первенства и не выиграют ни одного титула.

18 января состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех флорентийцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Фиорентина» 18 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Фиорентина» (18.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также 20 туров Серии А. На 18 января запланирован первый полуфинальный матч Суперкубка страны. На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Наполи» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Возвращение Вальтера Маццарри на должность главного тренера негативно отразилась на «Наполи». Клуб вылетел из Кубка Италии, с разгромным счётом уступив на домашнем стадионе располагающемуся в нижней части турнирной таблицы Серии А «Фрозиноне» (0:4).

В последних семи турах в чемпионате Италии «партенопейцы» победили только явных аутсайдеров — «Кальяри» (2:1) и «Салернитану» (2:1), причём не без труда. Также они сыграли вничью с «Монцей» (0:0). Уступили неаполитанцы сначала «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1), а затем «Роме» (0:2) и «Торино» (0:3).

В игре ведущих футболистов «Наполи», в особенности Хвичи Кварацхелии, наблюдается сильный спад. В последних семи турах бывший полузащитник «Рубина» забил только один гол. До кучи у агента грузина недавно возник конфликт с лучшим бомбардиром «Наполи» Виктором Осимхеном.

У команды и так не лучшее настроение, а тут ещё и скандал подливает масла в огонь. Кстати, Осимхен, а также ведущий полузащитник Андре Замбо Ангисса не смогут помочь «Наполи» в предстоящем матче. Они отправились в расположение своих национальных команд на Кубок африканских наций. Потери очень болезненные.

У «Фиорентины» дела идут совсем иначе. Она поэтапно прогрессирует под руководством Винченцо Итальяно. Команда вышла в плей-офф Лиги конференций с первого места, а также преуспевает в Кубке Италии. Она пробралась в полуфинал, победив на предыдущих стадиях «Парму» (2:2, по пенальти 4:1) и «Болонью» (0:0, по пенальти 5:4).

В последних семи турах в Серии А «лилии» уступили только «Сассуоло» (0:1). Они смотрелись на порядок предпочтительнее соперника и имели отличные шансы сравнять счёт, но на 64-й минуте Джакомо Бонавентура не сумел реализовать 11-метровый удар. Забей он тогда, встреча наверняка закончилась бы совсем иначе.

Также подопечные Итальяно сыграли вничью с «Ромой» (1:1) и «Удинезе» (2:2). Победили они «Салернитану» (3:0), «Верону», «Монцу» и «Торино» (во всех трёх случаях 1:0). 46-летний специалист поставил клубу шикарную командную игру, ориентированную на результат.

Пусть «лилии» временами чрезмерно прагматичны, зато они регулярно набирают очки и идут в зоне Лиги чемпионов — на четвёртой строчке. В 30 встречах во всех официальных турнирах флорентийцы потерпели семь поражений и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 30 мячей, а забили 47.

Поставить на то, что «Фиорентина» не проиграет в грядущем матче и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. У неаполитанцев и так наблюдаются большие проблемы с результативностью на последнем отрезке сезона, а тут ещё и два важных игрока отправились на Кубок Африки.

Всё ведёт к тому, что неаполитанцы в этом сезоне останутся без трофеев. Они испытывают большие проблемы во встречах с сильными соперниками. У Маццарри не получается систематизировать игру и эффективно использовать лучшие качества лидеров, в частности Кварацхелии.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Фиорентина» 18 января 2024 года

У «Наполи» неудовлетворительные результаты на последнем отрезке сезона, и отъезд ведущих игроков на Кубок Африки не сулит ему ничего хорошо. У «Фиорентины» лучше отлажены механизмы игры. Она демонстрирует высококачественный командный футбол, редко пропускает и преуспевает во всех турнирах.

Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.