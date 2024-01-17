«Ак Барс» — «Лада». Зинэтула Билялетдинов, где голы?

18 января состоится матч «Ак Барс» — «Лада». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.87. Шансы тольяттинцев оценили в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Лада» 18 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» — «Лада» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.18. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Лада» (18.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 января 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем внимательно наблюдать за регулярным сезоном КХЛ. 18 января «Ак Барс» будет принимать «Ладу» на «Татнефть-Арене». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков. Вряд ли подопечные Билялетдинова останутся без плей-офф, ведь они опережают клуб, занимающий девятое место, на девять очков. Причём у «барсов» есть ресурсы, чтобы наращивать темп.

После 51 встречи «Ак Барс» одержал победы в 29 матчах. Он забросил 126 шайб, а пропустил 111. Несмотря на слабые результаты, казанский клуб лучше всех на Востоке выступает на домашней арене. Он выиграл 19 из 25 матчей на своём льду и набрал 39 очков.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победы в последних четырёх встречах дома. Они обыграли «Салават Юлаев» (3:2), «Адмирал» (2:1 ОТ), «Автомобилист» (2:1) и «Барыс» (1:0 Б). Минувшие три игры «Ак Барс» провёл на выезде, потерпев два поражения. Уступил он «Трактору» (1:3) и сенсационно «Сочи» (1:3), а победил «Нефтехимик» (1:0). Стоит обратить внимание на то, какой беззубой стала атака у казанцев.

Хуже всего то, что подопечные Билялетдинова проиграли сочинцам, которые подходили к матчу с серией поражений из 15 игр. 21-летний Дмитрий Уткин оформил дубль уже в первом периоде, но это никак не взбодрило казанцев. Отыграть удалось лишь одну шайбу, да и ту Радулов забросил лишь в большинстве.

Билялетдинов после поражения рассказал, что его подопечным было тяжело пробивать оборону «Сочи», который проиграл 15 последних встреч подряд. Однако, по словам наставника, его хоккеисты трудятся, но им чего-то не хватает. Хотя, имея таких атакующих игроков в составе, забивать так мало – это очень плохой знак.

Бывший форвард Никита Филатов не скупился на слова в адрес казанцев, в жёсткой форме раскритиковав их хоккей. Особенно он обратил внимание на пять голов в шести матчах, при техничных нападающих и приличном бюджете.

«Лада» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на 11 очков и опережает «Нефтехимик» с девятой строчки на 12 очков. Для клуба, который начал новую историю в КХЛ, это очень хорошие результаты.

Всего тольяттинцы выиграли 26 из 53 встреч в текущем сезоне, забросили 134 шайбы, а пропустили 131. Недавно подопечные Олега Браташа переживали небольшой спад формы, потерпев поражения в пяти играх подряд. Они уступили «Авангарду» (1:2 и 3:5), «Нефтехимику» (3:4 ОТ), «Автомобилисту» (1:4), «Локомотиву» (2:3 Б).

Затем «Лада» исправилась, выиграв два последних матча кряду. Она победила «Автомобилист» (4:3 ОТ) и «Барыс» (3:0). Олег Браташ подведя итоги победы в игре с казахстанским клубом, сказал, что его подопечные хорошо покушали, вышли на лёд и выиграли. Думается, если они подготовятся к матчу с «Ак Барсом» таким же способом, то смогут набрать очки.

Учитывая очень плохую подготовку казанцев к матчам, их тяжёлое состояние и ухудшение в игре атакующих линий, мы предлагаем поставить на то, что «Лада» не проиграет за 1.93. Казанцы хорошо выступают дома, но победа в основное время им вряд ли светит в такой тяжёлой встрече. Тем более в этом сезоне тольяттинцы выиграли у «Ак Барса» два из трёх очных матчей.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Лада» 18 января 2024 года

«Ак Барс» отлично выступает на домашнем льду, но последние результаты оставляют желать лучшего. Даже когда казанцы побеждают, то делают это с небольшим преимуществом и мало забивая. При таких ресурсах в атаке это очень плохие показатели. «Лада» вытягивает из каждой игры максимум возможностей. Клуб победил в двух последних встречах и выйдет на лёд в приподнятом настроении. Он обыгрывал казанцев в двух из трёх минувших очных матчей. Предлагаем ставку на то, что подопечные Браташа не проиграют за 1.93.

Ставка: «Лада» не проиграет за 1.93.