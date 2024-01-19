Экспресс на КХЛ с коэффициентом 8.3: Рид Буше затмит Николая Голдобина

На 19 января запланировано много интересных игр в регулярном сезоне КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.3 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Амур»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2024, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Статистика последних игр показывает, что обе команды имеют взлёты и падения, однако «Локомотив» показывает более уверенную статистику, что видно по результатам последних матчей. Железнодорожники одержали победу в трёх из пяти последних встреч. В то же время «Амур» проиграл четырежды на том же отрезке, несмотря на разгром «Сибири» со счётом 4:0.

Учитывая предыдущие очные матчи, можно заметить, что «Локомотив» доминирует, победив в четырёх из пяти встреч. Основываясь на имеющейся статистике и текущем положении команд, можно предположить, что «Локомотив» воспользуется своими преимуществами и сможет победить «Амур».

Ожидается, что игра будет непростой для обеих команд, но у хозяев льда будет больше шансов победить благодаря поддержке болельщиков и лучшей текущей форме. Исходя из всего вышесказанного, наш прогноз на этот матч — победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.05. Ожидается, что ярославцы смогут контролировать игру и использовать свои шансы, в то время как «Амур» будет бороться, но не сможет противостоять давлению на чужом льду.

Прогноз на матч «Спартак» — «Авангард»

«Спартак» находится в непростой ситуации, его последние игры не отмечены стабильностью. Поражения от минского «Динамо» и СКА говорят о некоторых проблемах в столичной команде. Но победа во встрече с «Витязем» даёт надежду болельщикам на возвращение к победному ритму.

С другой стороны, «Авангард» показывает стабильно хорошие результаты, одержав победы в последних шести матчах, в том числе с крепкими соперниками. Это свидетельствует об отличной форме омичей и готовности бороться за высокие места в турнирной таблице КХЛ.

Ключевым фактором может стать устойчивость обороны и продуктивность атаки омичей, а также психологическое преимущество после серии побед. В таких условиях важную роль сыграют мотивация и концентрация игроков на льду.

Прогнозируем, что матч будет напряжённым и, возможно, решающий гол будет забит ближе к концу игры. Предполагаем, что победу одержит «Авангард». Поставим на то, что опыт и текущая форма позволят гостям выиграть в этом непростом матче, за 2.50.

Прогноз на матч СКА – «Куньлунь»

СКА — яркий пример стабильности и силы, а «Куньлунь» же, хотя и проигрывает встречи, имеет тенденцию к неожиданным всплескам активности, как это было в последнем матче с минским «Динамо», в котором пекинцы одержали победу со счётом 5:2.

Тем не менее последние очные встречи говорят в пользу СКА, который последовательно демонстрировал превосходство над своим китайским соперником. По статистике видно, что армейцы с Невы уверенно побеждали «Куньлунь» на протяжении 22 матчей, за исключением лишь одной игры в 2020 году, в которой счёт был 2:1 в пользу «драконов».

Рассматривая форму команд и их последние игры, можно заключить, что СКА находится в более уверенной форме, чем «Куньлунь». Хозяева льда показывают стабильную игру в атаке и надёжную защиту, чего не скажешь о гостях, которые, несмотря на свои усилия, всё же допускают существенные ошибки в обороне. Кроме того, мотивация СКА находится на высоком уровне, учитывая стремление армейцев укрепить позиции в турнирной таблице.

Принимая во внимание все факторы, включая историю личных встреч команд и текущую форму, прогнозируется победа СКА с форой (-1.5) за 1.62. Это будет результатом более сильной игры подопечных Романа Ротенберга, командной работы и опыта, а также поддержки домашней арены.

Экспресс на матчи 19 января

Ставка 1: победа «Локомотива» с форой (-1.5) в матче с «Амуром» за 2.05.

Ставка 2: победа «Авангарда» в игре со «Спартаком» за 2.50.

Ставка 3: победа СКА с форой (-1.5) в матче с «Куньлунем» за 1.62.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.50 Х 1.62 = 8.30.