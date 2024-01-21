Нуну Боргес — Даниил Медведев. Не всё так просто!

22 января Нуну Боргес и Даниил Медведев сыграют в матче четвёртого круга Australian Open. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину: коэффициент на победу первой ракетки России составляет 1.04. Шансы португальца оценили коэффициентом 10.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Нуну Боргес — Даниил Медведев 22 января 2024 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Australian Open Нуну Боргес – Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 31.5 гейма принимаются за 1.93, а тотал меньше 31.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.77. Поставить на победу россиянина со счётом 3:0 по сетам можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга Australian Open Нуну Боргес — Даниил Медведев (22.01.2024)

Открытый чемпионат Австралии вызывает пристальный интерес со стороны зрителей, особенно если в нём продолжают участвовать российские теннисисты. 22 января в матче четвёртого круга турнира Даниил Медведев будет играть с Нуну Боргесом на стадионе «Мельбурн Парк». Начало встречи – не ранее 3:00 мск.

Россиянин всегда хорошо относится к турнирам на харде. Правда, в минувшем сезоне в Australian Open он выбыл уже в третьем раунде, уступив Себастьяну Корде, что стало неожиданностью для многих. Этот год первая ракетка России старается провести более плодотворно. Пока получается хорошо.

Всего в 2023 году Даниил выиграл пять турниров, но в мэйджорах лучше всего выступил на US Open. Медведев добрался до финала Открытого чемпионата США, в котором проиграл Новаку Джоковичу – 3:6, 6:7, 3:6.

Интересно, что к текущему сезону россиянин решил подойти в весьма необычной манере. Он не стал участвовать ни в каких турнирах до старта Australian Open. Как сказал сам Даниил, так решила его команда. Будем считать, что решение было правильным. Так теннисист смог избежать ненужных травм и усталости.

Открытый чемпионат Австралии Медведев начал матчем с Теренсом Атманом. Россиянин проиграл первый сет, но затем вышел вперёд, однако в четвёртом соперник отказался от продолжения игры. Затем Даниил победил в очень упорной встрече Эмиля Руусувуори – 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0. Стоит отметить, что эта игра стала третьей в истории ТБШ по позднему завершению. Она закончилась в 3:39 утра (по Мельбурну).

В последнем матче Даниил обыграл Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 6:4, 6:3. Несмотря на большую усталость после четырёхчасовой игры с Руусувуори, россиянин на следующий день пошёл на тренировку, а появился на корте с канадцем в отличном настроении. Он обыграл его, не испытав никаких проблем.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков был удивлён тем, как уверенно и легко Медведев выиграл у Феликса после изнурительного матча с финном. После этой победы Даниил выглядел очень счастливым на пресс-конференции. На вопрос журналистов о том, почему он в таком окрылённом состоянии, россиянин ответил, что он всегда такой. Хорошо, что поводов расстраиваться пока нет.

Нуну Боргес не может похвастаться такими великолепными достижениями, какие есть у Медведева. В 2023 году он вылетел с первого раунда Открытого чемпионата Австралии, US Open и Уимблдона, покинул во втором круге «Ролан Гаррос». Ничем особенным теннисист не выделяется.

Этот сезон он начал неудачно, покинув турнир в Гонконге уже в первом круге, потерпев поражение в матче с Павлом Котовым – 2:6, 4:6. Немного дальше португалец добрался в АТР-250 в Окленде. Сначала он выиграл у Алекса Михельсена (0:6, 7:6, 6:3), а затем уступил Артюру Фису (2:6, 0:6). Несмотря на это, он показывает вплоне неплохой теннис в Открытом чемпионате Австралии.

Нуну начал с победы во встрече с Максимильяном Мартерером (7:5, 7:6, 6:2). После этого он выиграл у Алехандро Давидович-Фокины (7:6, 6:3, 6:3). Интересно, что в каждой из этих игр Боргес шёл в роли явного аутсайдера, но смог удивить болельщиков и экспертов. В минувшем матче он победил опытного Григора Димитрова – 6:7, 6:4, 6:2, 7:6.

Предстоящую игру с Медведевым португальский теннисист назвал большим вызовом, а также хорошо отозвался о заслугах и выступлениях россиянина. Также он сказал, что ещё хотел бы выйти на один корт с Новаком Джоковичем. Нуну назвал себя новичком на таких турнирах и подчеркнул, что у него почти нет опыта игры с соперниками из топ-20.

Вряд ли Медведев, находясь в таком потрясающем настроении и отличной форме, проиграет малоопытному теннисисту. Однако Боргес обязательно создаст ему проблемы. Его многие недооценивают. Предлагаем ставку на победу Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.65.

Прогноз и ставка на матч первого круга Australian Open Нуну Боргес — Даниил Медведев 22 января 2024 года

Португальца недооценивают соперники, ведь у него нет большого опыта выступлений с сильными теннисистами из топ-10 рейтинга. Все его победы в Открытом чемпионате Австралии можно считать как минимум неожиданными, а местами сенсационными. Поэтому он должен выигрывать хотя бы один сет у Медведева, который, в свою очередь, находясь в отличной форме, одержит итоговую победу.

Ставка: победа Даниила Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.65.