«Миннесота» — «Вашингтон». Капризов продлит страдания Овечкина

24 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» 24 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Миннесота» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» (24.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 января 2024, среда. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

24 января состоится девять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется игра, в которой на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле «Миннесота Уайлд» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

«Миннесота» выдала шикарный отрезок в декабре. Она потерпела всего лишь три поражения в 14 матчах и зарекомендовала себя в качестве одного из главных претендентов на выход в плей-офф. Однако затем команду выбили из колеи травмы. Она потерпела ряд поражений и спустилась в нижнюю часть турнирной таблицы Западной конференции.

Наиболее ощутимо ударило по «Уайлд» отсутствие лучшего бомбардира — Кирилла Капризова. Он повредил ногу во встрече с «Виннипегом» (2:4). Без 26-летнего нападающего у команды из Сент-Пола вообще ничего не получалось в атаке.

Хорошо, что Капризов достаточно быстро оправился от травмы и практически сразу вернул былые кондиции. В последних двух матчах он помог «Миннесоте» победить «Флориду» (6:4) и «Каролину» (5:2). Внимания заслуживает то, что в обоих случаях «дикари» выступали на выезде.

Капризова нисколько не смутило то, что в соперниках были располагающиеся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции клубы. Во встрече с «Пантерз» россиянин записал на свой счёт дубль и голевую передачу, а в игре с «Харрикейнз» он оформил хет-трик.

Таким образом, Капризов вышел на четвёртое место в истории «дикарей» по количеству игр с 2+ очками. Он провёл уже 73 такие встречи. Всего в этом сезоне Кирилл принял участие в 39 матчах, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.

У «Вашингтона» дела обстоят несколько иначе. Он проводит практически идентичный минувшему сезон. «Кэпиталз» очень нестабильны. Временами они демонстрируют крайне невнятный хоккей, мало забивают и часто проигрывают, особенно на последнем отрезке.

В последних 14 матчах «столичные» выиграли только пять раз, причём четыре победы они одержали на домашнем стадионе. Также подопечные Карбери дважды уступили в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время, в частности во встрече с «Сент-Луисом» (0:3).

Поражение в матче с «Блюз» стало для «столичных» уже пятым сухим в этом сезоне. В 44 встречах они забросили только 106 шайб — меньше всех в Восточной конференции. Восемь из них записал на свой счёт Александр Овечкин. Также он отдал 20 результативных передач.

Капитан «столичных» пропустил последние несколько игр из-за травмы нижней части тела. Незадолго до повреждения он набрал хорошую форму. Россиянин семь матчей кряду записывал на свой счёт как минимум одно очко. Во встрече с «Сент-Луисом» его результативная серия прервалась из-за великолепной игры голкипера соперника Джордана Биннингтона.

Вратарь «блюзменов» парировал бросок Овечкина в пустой угол с близкого расстояния. К слову, в этом сезоне 38-летнему нападающему регулярно не хватает везения. Недавно Илья Ковальчук выразил уверенность, что Александр побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Вот только сколько времени ему для этого потребуется?

Поставить на то, что «Миннесота» одержит в грядущем матче победу в основное время можно с коэффициентом 2.15. Иногда «столичным» удаётся зацепиться за очки за счёт крепости в обороне и отменной игры голкиперов. Однако чаще всего всё заканчивается печально, ведь их прошлогодние проблемы никуда не делись.

В трёх из четырёх последних очных встреч «Уайлд» выиграли по итогам 60 минут. Другой матч проходил в Вашингтоне, и дело в нём дошло до серии послематчевых буллитов, в которых «столичные» оказались удачливее. В текущем тонусе им вряд ли удастся избежать поражения.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» 24 января 2024 года

Возвращение Капризова привело «Миннесоту» в чувства. Она на выезде обыграла двух топовых соперников и вполне может продлить победную серию до трёх матчей. История последних очных встреч только за это. «Вашингтон» за счёт волевых качеств и прагматичной игры в обороне победил немало лидеров. Однако к предстоящему матчу он подходит в качестве андердога. Семь поражений в основное время в последних 14 встречах — это совсем несерьёзно.

Ставка: победа «Миннесоты» за коэффициент 2.15.