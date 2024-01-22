«Динамо» М — «Спартак». Голдобин и Гусев одержимы голами

23 января состоится матч «Динамо» Москва – «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.40. Шансы красно-белых оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Спартак» 23 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Москва – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.63. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» (23.01.2024)

23 января болельщиков ждёт московское дерби в регулярном сезоне КХЛ. «Динамо» будет принимать «Спартак» на «ВТБ Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка. Команда отстаёт от «Локомотива» всего на два очка и будет продолжать вести борьбу за лидерство. Всего подопечные Алексея Кудашова выиграли 35 из 53 встреч, забросили 166 шайб, а пропустили — 122.

Лучше всего «Динамо» выступает на домашней арене. Оно является лучшей командой на Западе по этому показателю, одержав победы в 18 из 25 встреч. Да и в целом результаты бело-голубых сильно улучшились. Они выиграли шесть из семи последних матчей, уступив только «Нефтехимику» со счётом 1:2.

Победили подопечные Кудашова на этом отрезке «Куньлунь» (7:1), как раз «Спартак» (3:2 ОТ), «Сочи» (5:1), ЦСКА (4:2), «Торпедо» (6:1) и минское «Динамо» (4:1). Стоит отметить, что большинство из этих встреч завершились с тоталом больше 5.5 шайбы. Особенно выделяется Гусев, который возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ.

Никита набрал 70 (19+51) очков по системе «гол+пас». Он на пять очков опережает Николая Голдобина, с которым как раз ему предстоит сыграть в московском дерби. Гусев побил клубный рекорд российского нападающего Вадима Шипачёва, ныне выступающего за казанский «Ак Барс», по количеству результативных передач за один сезон. Он также установил клубный рекорд по количеству набранных очков за один сезон.

На этом не всё, ведь нападающий «Динамо» стал первым хоккеистом в истории КХЛ, отдавшим 50+ передач за один регулярный чемпионат в двух и более сезонах. Благодаря его стараниям команда уже вышла в плей-офф досрочно. Сам Никита рассказал, что не гонится за рекордами, ведь для него важнее победа бело-голубых.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 70 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет всего шесть очков. Эту дистанцию ещё можно сократить, ведь время позволяет. Всего красно-белые выиграли 31 из 55 встреч в текущем сезоне, забросили 186 шайб, а пропустили — 157. Они являются самой результативной командой в лиге.

Сильной стороной красно-белых являются выступления на домашней арене, а вот на выезде клуб неоднократно испытывал трудности. Особенно в последних пяти гостевых встречах, которые он проиграл. Красно-белые уступили «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ), минчанам (1:3) и «Ак Барсу» (3:4 Б).

Всего же за девять последних матчей подопечные Алексея Жамнова одержали одну победу – в игре с «Витязем» со счётом 2:1. Многие всерьёз считают, что основной причиной такого спада формы стал Ковальчук, который присоединился к почти идеальной команде. После этого наступила чёрная полоса в жизни «Спартака». Сам ветеран в 10 встречах забросил всего лишь четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

Немного ухудшилась результативность Николая Голдобина. В последних пяти играх он набрал только три очка по системе «гол+пас». Хорошо, что болельщики продолжают верить в команду, о чём недавно рассказали на одной из встреч с хоккеистами. Возможно, Жамнов найдёт в себе силы и вернёт уверенность своим подопечным.

Последняя очная встреча стала единственной из пяти, в которой сыграл тотал меньше 5.5 шайбы. В четырёх остальных матчах забивалось много голов. Особенно запомнится всем игра, которая прошла 5 декабря. В ней на двоих команды забросили 15 шайб. Мы ожидаем, что в этот раз московское дерби получится результативным, и предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Москва — «Спартак» 23 января 2024 года

Четыре из пяти последних очных встреч завершились с тоталом больше 5.5 шайбы. «Динамо» и «Спартак» обладают очень хорошей атакой, а лидеры клубов Гусев и Голдобин являются главными претендентами на звание лучшего бомбардира КХЛ. К Жамнову, а также к Ковальчуку накапливаются претензии. Возможно, всё это взбодрит красно-белых. Мы считаем, что в московском дерби будет заброшено больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.