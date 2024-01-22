«Сельта» — «Реал Сосьедад». Арсену Захаряну не фартит

23 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.35. Шансы «небесных» оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» 23 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» — «Реал Сосьедад» (23.01.2024)

Футбольный сезон в самом разгаре. 23 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Сельта» будет принимать «Реал Сосьедад» на стадионе «Балаидос». Начало встречи запланировано на 23:30 мск.

Буквально на днях эти команды играли в очной встрече в Примере. Уже на 11-й минуте Мендес забил мяч, который стал победным. Как ни старались «небесные», но сравнять счёт в матче им не удавалось. Бело-голубые сосредоточились на защите и просто довели игру до логического завершения без лишних нервов.

«Кельты» проводят слабый сезон и располагаются лишь на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 17 очков. Они опережают зону вылета всего лишь на два очка. Зачем небесные тратят силы на выступления в кубковых матчах, испытывая такие проблемы в Примере – непонятно.

За 21 встречу в первенстве «Сельта» выиграла только трижды, потерпев 10 поражений. Она забила 21 гол, а пропустила 31. Рафаэль Бенитес хоть и выдал неудачный старт в этом сезоне, но затем разогрел команду. В 10 последних матчах во всех турнирах «небесные» проиграли только «Вильярреалу» (2:3) и как раз бело-голубым (0:1).

Победили они в Примере «Гранаду» (1:0) и «Бетис» (2:1), а вничью сыграли с «Кадисом» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0), «Мальоркой» (1:1). В Кубке Испании «Сельта» обыграла «Сестао» (2:1), «Аморебьету» (4:2) и «Валенсию» (3:1). Анастасиос Дувикас отлично выступает в кубковых встречах, возглавляя гонку бомбардиров с шестью голами и двумя ассистами.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, набрав 35 очков. Команда победила в 9 из 21 встреч, потерпев четыре поражения. Забила она 32 мяча, а пропустила 21. Шесть очков отделяют подопечных Иманола Альгуасиля от зоны попадания в Лигу чемпионов.

В последних 10 матчах бело-голубые уступили только «Атлетику» 1:2. Также в Ла Лиге, кроме «Сельты», они разгромили «Вильярреал» (3:0) и сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), «Кадисом» (0:0) и «Алавесом» (1:1). На этом отрезке «Реал Сосьедад» также завершил вничью встречу с «Интером» в Лиге чемпионов – 0:0.

В Кубке Испании подопечные Альгуасиля обыграли «Андрайч» (1:0), «Малагу» (1:0) и «Осасуну» (2:0). «Реал Сосьедад» концентрируется на оборонительных действиях. Ему часто хватает всего одного или двух забитых мячей, чтобы набрать очки. На большее клуб не рассчитывает, да и неспособен.

Купленный летом Арсен Захарян пока оставляет не лучшие впечатления. Пользы в нападении от футболиста мало. В 14 встречах в Примере на счету россиянина всего лишь одна результативная передача. Недавно футболист дал интервью, в котором пообещал скоро начать забивать. Он отметил, что пока ему просто «не фартит».

Арсен поделился, что главный тренер сразу назначил его ответственным за стандартные положения команды. Захарян также напомнил, что его позиция – в центре поля, но, так как отсутствовал Барренечеа, ему приходилось играть слева, а теперь улетел Кубо и россиянин играет справа. Остаётся только пожелать ему удачи!

У «Сельты» не хватает ресурсов, чтобы успевать за Кубком Испании и Примерой. Да, у команды есть непреодолимое желание отомстить за недавнее поражение в очном матче, но «Реал Сосьедад» умеет сдерживать любые атаки соперников, какими бы они ни были агрессивными. Команда сконцентрирована на обороне, поэтому сможет дожать «небесных» и пройдёт в следующий этап за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» 23 января 2024 года

«Сельта» только набрала ход, ей прежде всего необходимо думать о спасении от зоны вылета в чемпионате Испании. На Кубок у клуба вряд ли хватит сил, тем более обыграть бело-голубых – это очень непростая задача. «Реал Сосьедад» на днях уже победил «небесных» со счётом 1:0 благодаря быстрому голу и качественной защите. Сделает это ещё раз, но не факт, что в основное время.

Ставка: проход «Реала Сосьедад» за 1.70.