Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Сельта» — «Реал Сосьедад», прогноз на матч Кубка Испании 23 января 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Сельта» — «Реал Сосьедад». Арсену Захаряну не фартит
Александр Лунякин
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Кубка
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянин пообещал скоро забить. Может быть, в этом матче?

23 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.35. Шансы «небесных» оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» 23 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» — «Реал Сосьедад» (23.01.2024)

Кубок Испании . 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 23:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футбольный сезон в самом разгаре. 23 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Сельта» будет принимать «Реал Сосьедад» на стадионе «Балаидос». Начало встречи запланировано на 23:30 мск.

Суарес присоединился к Месси:
«Даллас» — «Интер Майами». Месси и Суарес воссоединились
«Даллас» — «Интер Майами». Месси и Суарес воссоединились

Буквально на днях эти команды играли в очной встрече в Примере. Уже на 11-й минуте Мендес забил мяч, который стал победным. Как ни старались «небесные», но сравнять счёт в матче им не удавалось. Бело-голубые сосредоточились на защите и просто довели игру до логического завершения без лишних нервов.

«Кельты» проводят слабый сезон и располагаются лишь на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 17 очков. Они опережают зону вылета всего лишь на два очка. Зачем небесные тратят силы на выступления в кубковых матчах, испытывая такие проблемы в Примере – непонятно.

За 21 встречу в первенстве «Сельта» выиграла только трижды, потерпев 10 поражений. Она забила 21 гол, а пропустила 31. Рафаэль Бенитес хоть и выдал неудачный старт в этом сезоне, но затем разогрел команду. В 10 последних матчах во всех турнирах «небесные» проиграли только «Вильярреалу» (2:3) и как раз бело-голубым (0:1).

Победили они в Примере «Гранаду» (1:0) и «Бетис» (2:1), а вничью сыграли с «Кадисом» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0), «Мальоркой» (1:1). В Кубке Испании «Сельта» обыграла «Сестао» (2:1), «Аморебьету» (4:2) и «Валенсию» (3:1). Анастасиос Дувикас отлично выступает в кубковых встречах, возглавляя гонку бомбардиров с шестью голами и двумя ассистами.

Бобровский стал чаще пропускать:
«Нэшвилл» — «Флорида». Бобровский приложит все силы
«Нэшвилл» — «Флорида». Бобровский приложит все силы

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, набрав 35 очков. Команда победила в 9 из 21 встреч, потерпев четыре поражения. Забила она 32 мяча, а пропустила 21. Шесть очков отделяют подопечных Иманола Альгуасиля от зоны попадания в Лигу чемпионов.

В последних 10 матчах бело-голубые уступили только «Атлетику» 1:2. Также в Ла Лиге, кроме «Сельты», они разгромили «Вильярреал» (3:0) и сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), «Кадисом» (0:0) и «Алавесом» (1:1). На этом отрезке «Реал Сосьедад» также завершил вничью встречу с «Интером» в Лиге чемпионов – 0:0.

В Кубке Испании подопечные Альгуасиля обыграли «Андрайч» (1:0), «Малагу» (1:0) и «Осасуну» (2:0). «Реал Сосьедад» концентрируется на оборонительных действиях. Ему часто хватает всего одного или двух забитых мячей, чтобы набрать очки. На большее клуб не рассчитывает, да и неспособен.

Купленный летом Арсен Захарян пока оставляет не лучшие впечатления. Пользы в нападении от футболиста мало. В 14 встречах в Примере на счету россиянина всего лишь одна результативная передача. Недавно футболист дал интервью, в котором пообещал скоро начать забивать. Он отметил, что пока ему просто «не фартит».

Кросби и Малкин набрали ход:
«Аризона» — «Питтсбург». Малкину и Кросби нельзя опускать руки
«Аризона» — «Питтсбург». Малкину и Кросби нельзя опускать руки

Арсен поделился, что главный тренер сразу назначил его ответственным за стандартные положения команды. Захарян также напомнил, что его позиция – в центре поля, но, так как отсутствовал Барренечеа, ему приходилось играть слева, а теперь улетел Кубо и россиянин играет справа. Остаётся только пожелать ему удачи!

У «Сельты» не хватает ресурсов, чтобы успевать за Кубком Испании и Примерой. Да, у команды есть непреодолимое желание отомстить за недавнее поражение в очном матче, но «Реал Сосьедад» умеет сдерживать любые атаки соперников, какими бы они ни были агрессивными. Команда сконцентрирована на обороне, поэтому сможет дожать «небесных» и пройдёт в следующий этап за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» 23 января 2024 года

«Сельта» только набрала ход, ей прежде всего необходимо думать о спасении от зоны вылета в чемпионате Испании. На Кубок у клуба вряд ли хватит сил, тем более обыграть бело-голубых – это очень непростая задача. «Реал Сосьедад» на днях уже победил «небесных» со счётом 1:0 благодаря быстрому голу и качественной защите. Сделает это ещё раз, но не факт, что в основное время.

Ставка: проход «Реала Сосьедад» за 1.70.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android