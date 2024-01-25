Экспресс на футбол с коэффициентом 8.03: Гризманн насолит Рамосу

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.03 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Истанбулспор»

«Галатасарай» на своём поле — сила, с которой считаются, и он показывает уверенность в своих действиях, как это видно из последней убедительной победы со счётом 5:1 в матче с «Трабзонспором». Стамбульская команда демонстрирует хорошую форму, подтверждённую также победами в играх с «Кайсериспором» и уверенной игрой в обороне, что видно из безголевой ничьей с «Фенербахче».

«Истанбулспор», напротив, показывает нестабильность, что отражено в последних матчах. Гости одержали скромную победу в матче с «Кайсериспором», но также потерпели разгромное поражение со счётом 1:5 от «Фенербахче» и не смогли обыграть «Коньяспор» на своём поле. Команда испытывает трудности в обороне и не показывает убедительности в атаке. При этом, учитывая предыдущие встречи между этими клубами, в которых «Галатасарай» обычно бывает сильнее, выиграв последние три встречи, шансов у гостей мало и в этот раз.

Исходя из всего вышесказанного, ожидается, что «Галатасарай» выиграет. Он выступает дома, где его поддержит родная публика, и имеет более высокие шансы на успех, учитывая текущую форму и статистику очных встреч с «Истанбулспором». Предлагаем ставку на победу стамбульцев с форой (-2.5) за 1.92.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Суонси Сити»

«Борнмут» на своём поле будет стремиться продемонстрировать силу и реабилитироваться за поражение в матче с «Ливерпулем» со счётом 0:4 в АПЛ. Кроме того, в последних играх «вишни» показали хорошие результаты, победив «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ноттингем Форест» с одинаковым счётом 3:2, а также обыграв «Фулхэм» — 3:0.

С другой стороны, футболисты «Суонси Сити» нестабильны в последнее время, проиграли «Саутгемптону» (1:3) и сыграли вничью с «Бирмингемом» и «Ковентри Сити» в Чемпионшипе, пропустив при этом четыре мяча суммарно. Очные встречи команд также склоняют чашу весов в пользу «Борнмута», который уже обыгрывал своего соперника в августе 2023 года со счётом 3:2.

С учётом этих факторов мы предполагаем, что «Борнмут» сможет воспользоваться своими преимуществами и одержать победу. Это позволит команде продвинуться дальше по турнирной сетке Кубка Англии. На победу хозяев с форой (-1.5) предлагают коэффициент 1.78.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья»

Исходя из предматчевой статистики, «Атлетико» выглядит фаворитом, показывая стабильные результаты в последних играх, победив «Гранаду» и «Реал». Однако игра с «Жироной», которой мадридцы проиграли со счётом 3:4, показывает, что даже у такой сильной команды есть уязвимые места.

С другой стороны, «Севилья» подходит к игре с поражением от «Жироны» со счётом 1:5, что может сказаться на моральном состоянии. Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов способность красно-белых бороться и демонстрировать характер. Это они уже доказали, победив «Хетафе» (3:1) на прошлой стадии Кубка Испании.

Судя по очным встречам команд, «Атлетико» обычно имеет преимущество, одержав победу и в последней игре со счётом 1:0. Однако в футболе всегда есть место сюрпризам, и «Севилья» может использовать свой потенциал для того, чтобы переломить ход игры.

Впрочем, исходя из текущей формы команд, их последних результатов и истории встреч, наш прогноз на этот матч — победа «Атлетико». Ожидается, что «матрасники» возьмут игру под свой контроль с самого начала, используя преимущество домашнего стадиона и поддержку болельщиков. «Севилья», несмотря на свой характер, вряд ли сможет восстановиться после недавнего разгрома и дать отпор мадридцам. Вполне вероятно, что ключевым будет первый забитый мяч, который может определить дальнейшее направление матча. Предлагаем ставку на победу мадридцев с форой (-1.5) за 2.35.

Экспресс на матчи 25 января

Ставка 1: победа «Галатасарая» в матче с «Истанбулспором» с форой (-2.5) за 1.92.

Ставка 2: победа «Борнмута» в матче с «Суонси Сити» с форой (-1.5) за 1.78.

Ставка 3: победа «Атлетико» в матче с «Севильей» с форой (-1.5) за 2.35.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.78 Х 2.35 = 8.03.