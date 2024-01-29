Экспресс на футбол с коэффициентом 12.64: на Ромелу Лукаку можно положиться

29 января нас ожидают интересные матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.64 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Салернитана» — «Рома»

«Салернитана» показывает нестабильные результаты, проиграв последние четыре матча и выиграв только один. В то же время «Рома» демонстрирует более уверенную игру, одержав победу в двух из последних пяти встреч.

История очных матчей между соперниками также говорит в пользу римлян, которые не проигрывали «Салернитане» в последних встречах, за исключением пары ничейных результатов. Это может внести дополнительную уверенность в футболистов «Ромы».

Учитывая текущую форму команд и преимущество в очных встречах, можно предположить что «Рома» имеет все шансы на победу. Вероятно, она будет диктовать условия игры и владеть преимуществом на протяжении большей части матча. Тем не менее «Салернитана» будет играть на своём поле и, без сомнения, попытается использовать поддержку своих болельщиков для мотивации.

Прогнозируемый исход матча — победа «Ромы» и тотал больше 2.5 мяча за 2.70. Ожидается, что римляне продемонстрируют свой класс и качество игры, однако «Салернитана» может удачно использовать моменты для контратак и создать несколько опасных атак. Так или иначе, а преимущество на стороне гостевой команды, и она должна будет подтвердить это на поле. Особенно учитывая, что новому тренеру есть что доказывать.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Гранада»

«Хетафе» играет на своём поле, на котором в последних матчах потерпел два поражения, при этом забив всего один гол и пропустив пять мячей. С другой стороны, «Гранада» на выезде также не может похвастаться стабильностью: два поражения подряд с общим счётом 0:2.

История личных встреч говорит о том, что команды часто играют вничью, что было зафиксировано в трёх из последних пяти матчей. И только одна игра закончилась с разницей в два мяча в пользу «Хетафе».

В игровом плане «Хетафе» должен использовать преимущество родных трибун и попытаться контролировать ход матча, в то время как «Гранада», скорее всего, сосредоточится на обороне и контратаках. Обе команды имеют проблемы с реализацией моментов, что может привести к низкой результативности матча.

Основываясь на представленных данных, предлагаем поставить на то, что «Хетафе» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 1.95. Ключевым фактором станет поддержка болельщиков, а также мотивация улучшить текущее турнирное положение в Ла Лиге. Не следует ожидать множества голов, но хозяева поля смогут реализовать свои шансы эффективнее, чем их соперник.

Прогноз на матч Сенегал — Кот-д'Ивуар

Сенегал показывает стабильно высокие результаты, забив в последних трёх матчах восемь голов и пропустив всего один. Победы над такими соперниками, как Гвинея и Камерун, говорят о хорошей форме и способности давать отпор сильным сборным.

Кот-д'Ивуар, в свою очередь, после поражения от Нигерии во 2-м туре группового этапа Кубка Африки разгромно проиграл Экваториальной Гвинее. Отдельно стоит отметить, что команда очень слаба в нападении.

Предыдущие встречи соперников завершились разными исходами, что делает предстоящий матч непредсказуемым. Хотя это было довольно давно. Учитывая текущую форму команд, можно ожидать, что матч будет напряжённым, с активной борьбой за каждый участок поля. Сенегал может воспользоваться преимуществом безупречной формы, а также лучшей мощью ключевых игроков для достижения победы. На победу Сенегала дают 2.40.

Экспресс на матчи 29 января

Ставка 1: победа «Ромы» и тотал больше 2.5 мяча в матче с «Салернитаной» за 2.70.

Ставка 2: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

Ставка 3: победа Сенегала в матче с Кот-д'Ивуаром за 2.40.

Общий коэффициент: 2.70 Х 1.95 Х 2.40 = 12.64.