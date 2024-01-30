«Барыс» — «Авангард». Ткачёв восполнит пробелы

Пока Владимир отсутствовал, место лучшего бомбардира команды занял Буше. Омичи слишком хороши во всех аспектах!

31 января состоится матч КХЛ «Барыс» — «Авангард». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.73. Шансы казахстанцев оценили в 3.95. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 31 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Барыс» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ставки на победу казахстанцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.72. Поставить на то, что выиграют матч омичи, можно за коэффициент 1.46.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» (31.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2024, среда. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

31 января в матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» сыграет с «Авангардом» в Астане. Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск.

«Барыс» в последней встрече уступил дома «Ак Барсу» (1:3). «Кошачье дерби» традиционно прошло в напряжённой борьбе. В первом периоде соперник забросил две шайбы, заставив подопечных Олега Болякина активнее действовать в атаке. Давид Скленичка забил гол, но восстановить паритет «снежным барсам» не удалось.

Кризис «Барыса» явно носит системный характер, поскольку команда проиграла девять матчей из последних 10. Олег Болякин стал уже третьим наставником «снежных барсов», но пока с приставкой и. о. До него с командой работали Андрей Скабелка и Галым Мамбеталиев, но они ничего не достигли.

Стоит отметить, что на старте сезона бригада большинства «Барыса» была одной из лучших в лиге, а сейчас реализация упала до 18,3%. Это был козырь «снежных барсов», без которого они слабо действуют в атаке, забрасывая в среднем по 2,25 шайбы за матч. Тренерский штаб пробует различные сочетания игроков, но пока результат неудовлетворительный.

Некоторые источники сообщают, что руководство клуба активно ведёт поиск главного тренера на будущий сезон. Наиболее высокие шансы занять этот пост у Дэвида Немировски, который уже представил план развития команды. Напомним, этот специалист в декабре был уволен из «Сибири».

«Барыс» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка. Клуб выиграл 19 из 56 встреч, забросив 122 шайбы, а пропустив 171.

От зоны плей-офф команду отделяет 13 очков, поэтому шансы «снежных барсов» вступить в борьбу за Кубок Гагарина минимальные. Подопечные Олега Болякина проиграли пять последних встреч. Кроме «Ак Барса». они уступили ЦСКА (2:5), «Автомобилисту» (2:3), СКА (0:7) и «Ладе» (0:2).

«Авангард» уже обеспечил себе место в плей-офф, и тренерский штаб проводит подготовительную работу к решающей части сезона. Лидерам предоставляется отдых, а хоккеисты ротации получают необходимую практику. В текущем розыгрыше КХЛ «ястребы» делают акцент на атакующей игре. Они достаточно много забрасывают (по 3,02 шайбы за встречу), но при этом надёжны в обороне.

Подопечные Михаила Кравца хорошо выступают в этом сезоне. После 56 матчей «ястребы» набрали 79 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи провели на выезде 28 встреч и одержали 17 побед.

Лучший бомбардир команды в этом сезоне КХЛ — это Рид Буше. Нападающий забросил 39 шайб и отдал 31 результативную передачу. Всего на восемь очков по системе «гол+пас» отстаёт от него Владимир Ткачёв, который пропустил несколько матчей из-за травмы. Россиянин восстановился и находится в отличной форме. Он забил гол и сделал ассист в последней игре.

«Барыс» находится на спаде. Команда с большим трудом создаёт опасные моменты и часто ошибается в защите. «Авангард» набирает обороты перед плей-офф и сумеет взять реванш за разгромное поражение со счётом 1:5. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Авангарда» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.59.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 31 января 2024 года

«Снежные барсы» провалили сезон и практически утратили шансы на выход в плей-офф. Игроки с трудом находят мотивацию, плохо действуют в атаке и часто ошибаются в защите. «Барыс» на спаде и проиграл девять матчей из 10. «Авангард» в хорошей форме и сумеет взять реванш.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.59.