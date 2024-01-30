«Ливерпуль» — «Челси». Песни в честь Клоппа войдут в историю

Мерсисайдцы не проигрывают уже 10 матчей кряду во всех турнирах. Сумасшедшая поддержка трибун поможет продлить серию.

31 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.65. Успех лондонцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 31 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» (31.01.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 31 января состоятся три встречи 22-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Энфилд» померяются силами «Ливерпуль» и «Челси». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Несмотря на отсутствие Мохамеда Салаха и Эндо Ватару, «Ливерпуль» продолжает одерживать результативные победы и преуспевать во всех турнирах. Совсем недавно он вышел в финал Кубка лиги Англии, обыграв на предыдущей стадии «Фулхэм» (2:1 и 1:1). Также клуб добыл путёвку в 1/8 финала Кубка страны, разгромив на предыдущей стадии «Норвич» (5:2).

В АПЛ подопечные Юргена Клоппа не проигрывают уже 14 матчей кряду. Ничьих при этом всего пять. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу первенства и видятся главными претендентами на чемпионство. Команда демонстрирует просто фантастическую игру. Скорость, техника и взаимопонимание между футболистами — всё на высочайшем уровне.

Единственное, что расстраивает болельщиков «красных» — это заявление Юргена Клоппа о том, что по окончании сезона он покинет клуб. Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, АПЛ, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира.

Известия об уходе Клоппа ошеломили многих. Сообщается, что вслед за ним могут покинуть «Ливерпуль» ещё три ведущих футболиста — Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах. Впрочем, всё это разговор о будущем, а в настоящем мерсисайдцы неудержимы.

Недавно восстановились от повреждений Эндрю Робертсон и Алексис Мак Аллистер. Защитнику Клопп выделил игровое время во встрече с «Норвичем», а вот силы и здоровье аргентинского полузащитника он решил поберечь. Вполне вероятно, хавбек выйдет в грядущем матче и поможет сделать результат.

«Челси» гораздо менее стабилен, чем «Ливерпуль». Прекрасно отражает это и турнирная таблица АПЛ. «Аристократы» занимают лишь девятую строчку. Отставание от располагающегося на пятом месте «Тоттенхэма» составляет девять очков. С большой долей вероятности этот сезон они закончат так же, как и минувший — за пределами зоны попадания в еврокубки.

В последних семи матчах в чемпионате Англии «синие» победили только замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1), «Лутон» (3:2) и «Фулхэм» (1:0). Несмотря на то что в соперниках были располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды, большую часть встреч «Челси» выиграл с минимальным перевесом.

Уступили подопечные Маурисио Почеттино сначала столь же нестабильному «Манчестер Юнайтед» (1:2) и располагающемуся в опасной близости к зоне вылета «Эвертону» (0:2), а затем «Вулверхэмптону» (1:2). Благодаря аргентинскому специалисту в выступлениях «синих» начал проглядываться некоторый прогресс. Однако до уровня игры «Ливерпуля» им очень далеко.

Кроме того, лондонцев постоянно подводит реализация. Из-за этого они проиграли первый полуфинальный матч Кубка лиги Англии «Мидлсбро» (0:1), а также дома не сумели победить в игре 1/16 финала Кубка страны испытывающую серьёзные проблемы с выездами «Астон Виллу» (0:0). В феврале состоится переигровка.

Интересно, что «Челси» не заинтересован в приобретении бывшего нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Сообщается, что клуб отдаёт предпочтение молодым талантам. Однако приобретённая за огромные деньги молодёжь, в частности Михаил Мудрик, зачастую выдаёт невнятные выступления и редко радует результативностью.

Поставить на то, что «Ливерпуль» одержит победу в предстоящем матче и тотал будет больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.12. Примечательно, что «аристократы» не выиграли ни одной из шести последних очных встреч. И это несмотря на то, что пять из них проходили на «Стэмфорд Бридж». На «Энфилде» подопечные Клоппа представляют гораздо большую угрозу.

В 10 матчах в АПЛ дома мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения, при всего двух ничьих. За этот период времени они пропустили только восемь мячей, а забили 26. В игре с «Норвичем», которая стала для «красных» первой после известия об уходе Клоппа, болельщики распевали песни в честь немецкого тренера. Они не могут не вдохновлять.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 31 января 2024 года

«Ливерпуль» не знает поражений уже 10 матчей кряду во всех официальных турнирах. Он сметает всех на своём пути и очень много забивает, даже несмотря на отсутствие лучшего бомбардира. На домашнем стадионе у мерсисайдцев есть все шансы уверенно победить переживающий трудные времена «Челси». Несмотря на старания Почеттино, у «аристократов» по-прежнему много проблем и поражений.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.