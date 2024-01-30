«Ман Сити» — «Бёрнли». Гвардиола сотрёт улыбку с лица Компани

У экс-футболиста «горожан» нет шансов обыграть своего бывшего наставника. Во всяком случае, пока что.

31 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.11. Успех «бордовых» оценён в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 12.5.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 31 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.18. Если не забьют — коэффициент 1.68. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли» (31.01.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 31 января состоятся три интересные встречи 22-го тура английской Премьер-лиги. В одной из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Бёрнли». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

После неудачного отрезка сезона «Ман Сити» выиграл клубный чемпионат мира, пришёл в себя и вернулся в чемпионскую гонку АПЛ. Он располагается на втором месте в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков, но у «горожан» имеется игра в запасе.

В последних пяти турах в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли очки только во встрече с «Кристал Пэлас» (2:2), причём весьма обидно. Соперник сравнял счёт в самой концовке, реализовав пенальти. Обыграли «горожане» сначала «Лутон» (2:1), а затем «Эвертон» (3:1), «Шеффилд» (2:0) и «Ньюкасл» (3:2).

Последняя встреча наиболее интересна. Одним из её главных героев стал пропустивший добрую половину сезона из-за травмы Кевин Де Брёйне. Он отметился забитым мячом и результативной передачей. Примечательно, что получил повреждение бельгиец в матче 1-го тура АПЛ как раз с «Бёрнли» (3:0).

Помимо Де Брёйне, недавно покинул лазарет Эрлинг Холанд. Однако Гвардиола не стал спешить и не выпустил футболиста в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (1:0). Интересно, что забитый победный мяч стал для «горожан» первым в пяти последних матчах со «шпорами» на выезде.

На послематчевой пресс-конференции Гвардиола подчеркнул, что лучший бомбардир команды ещё не в полном порядке, но близок к возвращению в состав. Стоит отметить, что испанский специалист отлично справлялся без Де Брёйне и Холанда. Он очень грамотно использовал ресурсы. Наставник часто выпускал молодёжь, и это приносило отличные плоды.

«Бёрнли», в свою очередь, продолжает адаптироваться к ритму первенства. В прошлом сезоне он выступал в Чемпионшипе. Пока что темп элитного дивизиона слишком велик для «бордовых». Они занимают предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от располагающегося на спасительной 17-й строчке «Эвертона» составляет пять очков.

На декабрьском отрезке сезона в игре и результатах клуба наметился прогресс. В последних восьми турах он потерпел только четыре поражения. Вничью «Бёрнли» сыграл с «Брайтоном» (1:1) и «Лутоном» (1:1). Победил он замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд» (5:0) и «Фулхэм» (2:0).

У «бордовых» очень перспективный молодой состав. Благодаря стараниям бывшего игрока «Манчестер Сити» Венсана Компани футболисты постепенно прогрессируют и демонстрируют всё более уверенную игру. Однако им по-прежнему не хватает опыта.

Подопечные Компани допускают много ошибок, в особенности оборонительного плана. Несмотря на старания очень талантливого Джеймса Траффорда, в 21 встрече в АПЛ «Бёрнли» пропустил 42 мяча — больше только у «Шеффилда». Голкипер, ранее принадлежавший «Манчестер Сити», совершил за этот период времени целых 87 сейвов.

Поставить на то, что «горожане» выиграют грядущий матч и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. 11 из 12 последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну «Бёрнли» проиграл со счётом 1:4. В большей части игр «Манчестер Сити» победил с разгромным счётом.

В 20 матчах в АПЛ подопечные Гвардиолы пропустили только 23 мяча — меньше лишь у «Арсенала» и «Ливерпуля». «Бордовые» в 21 встрече в первенстве забили только 21 гол — меньше лишь у «Шеффилда». Крайне маловероятно, что у них на выезде получится огорчить Эдерсона, признанного лучшим голкипером 2023 года.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 31 января 2024 года

«Манчестер Сити» обрёл былые кондиции и в привычной манере стал преуспевать во всех турнирах. Возвращение двух ведущих футболистов наверняка упростит жизнь Гвардиоле. «Бёрнли» неплохо прибавил на последнем отрезке сезона, но у Компани впереди ещё очень много работы. Статистика, результаты и история очных встреч всецело на стороне победы «горожан» всухую.

Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 1.74.