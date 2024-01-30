«Барселона» — «Осасуна». Хави довели

Наставник заявил, что покинет пост главного тренера команды по окончании сезона. Как это отразится на игроках?

31 января состоится матч 20-го тура Примеры «Барселона» — «Осасуна». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.33. Успех «красных» оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна» 31 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна» (31.01.2024)

В топ-5 европейских чемпионатах сезон в самом разгаре. 31 января состоится два перенесённых матча 20-го тура испанской Примеры. В самом раннем из них на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» померяются силами «Барселона» и «Осасуна». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Текущий сезон складывается для сине-гранатовых совсем неудачно. Недавно они с разгромным счётом проиграли матч за Суперкубок Испании мадридскому «Реалу» (1:4). Также свеж в памяти вылет каталонцев из Кубка страны. Они уступили в 1/4 финала «Атлетику» из Бильбао (2:4 ДВ).

В турнирной таблице чемпионата Испании сине-гранатовые располагаются на четвёртом месте. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет 11 очков, а от идущих на втором месте «сливочных» — 10 очков. В последних шести турах «Барса» не без труда обыграла «Альмерию» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Бетис» (4:2).

Также каталонцы сыграли вничью с «Валенсией» (1:1), а уступили «Жироне» (2:4) и «Вильярреалу» (3:5). «Жёлтая субмарина» вырвала победу в самой концовке. Она сравняла счёт на 84-й минуте, а затем забила ещё два гола в компенсированное ко второму тайму время. После матча Хави заявил, что по окончании сезона он покинет клуб.

В прошлом сезоне под руководством Хави сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании и Суперкубок страны. В текущем розыгрыше его задумки и стратегия далеко не всегда приносят плоды. Сообщалось, что ведущие футболисты «Барселоны», в частности Роберт Левандовски, утратили веру в идеи 44-летнего специалиста.

Хотя ситуация наверняка была бы совсем иной, если бы команду не подводила реализация. В 21 встрече в чемпионате Испании она забила 43 мяча. Немало, но показатели могли быть намного лучше. Много моментов упустил Левандовски. В игре поляка наблюдается сильный спад. В последних 13 матчах в Ла Лиге он забил только три мяча и отдал две результативные передачи.

«Осасуна» способна доставить немало проблем каталонцам. Далеко не первый год она является крепким и неуступчивым середняком, который понемногу прогрессирует под руководством Хагобы Аррасате. После неудачно проведённой первой половины сезона подопечные 45-летнего специалиста набрали вполне приличный ход.

В последних семи турах в Примере команда из Памплоны уступила только «Мальорке» (2:3). Вничью она сыграла с «Реалом Сосьедад» (1:1), «Кадисом» (1:1) и «Севильей» (1:1). Победили «красные» сначала «Райо Вальекано» (1:0) и «Альмерию» (1:0), а затем «Хетафе» (3:2), который проводит один из лучших сезонов за всю историю существования.

Таким образом, «красные» поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от идущего на девятом месте «Лас-Пальмаса» составляет пять очков, но у подопечных Аррасате есть матч в запасе. С большой долей вероятности закончат сезон они неподалёку от попадания в зону еврокубков.

В последнее время заметно улучшилась результативность «Осасуны». Она не уходит с поля без забитых мячей вот уже 11 матчей кряду. Очень здорово прибавил перспективный 23-летний нападающий Рауль. В пяти последних матчах в Примере он забил три мяча, один из которых стал победным.

Впрочем, к предстоящей встрече «красные» всё равно подходят в качестве аутсайдеров. У них на порядок хуже комплектация состава и ниже качество командного футбола, чем у каталонцев. Только в 1 из 10 последних очных встреч команда из Памплоны выиграла.

С другой стороны, в 6 из 11 последних очных встреч сыграла ставка на «обе забьют». Поставить на то, что предстоящая встреча ознаменуется данным исходом, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. В последних шести матчах в Ла Лиге каталонцы пропустили 15 мячей.

Недавно оправился от повреждения и приступил к тренировкам основной голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген. С его возвращением качество игры клуба в обороне наверняка станет лучше. Однако моментального эффекта не ждём. Вратарю наверняка потребуется некоторое время на то, чтобы вернуть былые кондиции.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна» 31 января 2024 года

«Барселона» — явный фаворит предстоящего матча. Она наверняка приложит все силы, чтобы исправиться за обидное поражение в матче с «Вильярреалом». Однако каталонцам не хватает стабильности и крепости в обороне, плюс у них имеются проблемы с завершением. Не исключено, что «Осасуне» удастся совершить сенсацию. На последнем отрезке сезона она смотрится весьма собранно.

Ставка: обе забьют за 2.00.