Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов. Первый узбек в UFC переоценён

В ночь с 3 на 4 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 235. В одном из его поединков россиянин Алиасхаб Хизриев подерётся с узбекистанцем Махмудом Мурадовым. Начало боя – не ранее 3:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов

Эксперты считают фаворитом россиянина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.42. Шансы узбекистанца оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 70.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.24, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.85.

Где смотреть бой Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов

В прямом эфире поединок россиянина и узбекистанца можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов (04.02.2024)

4 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 235. Российские болельщики не останутся без поединков своих любимых спортсменов. В одном из боёв дагестанец Алиасхаб Хизриев подерётся с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым в средней весовой категории. Начало – не ранее 3:30 мск.

Россиянину 33 года, ему пророчат большое будущее в UFC, и с этим трудно не согласиться. Алиасхаба прозвали вторым Хабибом за его непобедимость и великолепные борцовские навыки. Дагестанец в совершенстве освоил боевое самбо и даже является чемпионом Москвы по этому виду единоборств.

Хизриев является чемпионом FNG в среднем весе. Он выиграл все четыре поединка в Fight Nights Global, но в очень разнообразном стиле. Сначала он нанёс огромный урон украинцу Сергею Кобчику, а затем ударами по корпусу нокаутировал Матея Трухана из Хорватии. Бой с Ясубеем Эномото Алиасхаб выиграл судейским решением, а затем за одну минуту нокаутировал Русимара Пальяреса.

После этого дагестанец получил приглашение на претендентскую серию Даны Уайта. Ему потребовалось 50 секунд, чтобы провести сабмишен удушающим сзади и выиграть у бразильца Энрике Шиджемото.

Свой первый официальный бой в UFC Хизриев провёл с соотечественником Денисом Тюлюлиным. Поединок завершился уже во втором раунде. Вновь Алиасхаб победил удушающим сзади. Эта схватка стала его 14-й в профессиональной карьере. Он победи в каждом из своих боёв, поэтому его уже сравнивают с Хабибом. Однако настоящей проверки на прочность у Хизриева пока не было.

Махмуд Мурадов является представителем Узбекистана, родился с Таджикистане, но проживает в Чехии. За это его многие прозвали узбеком с чешским сердцем. Перед переходом в UFC с ним подписал контракт Флойд Мейвезер, сделав его частью своей компании. Великий боксёр назвал спортсмена лучшим в ММА.

Вот только карьера Махмуда в лучшей организации в мире пока говорит об обратном. Стартовал он хорошо, одержав три победы кряду, но выиграл узбекистанец у таких соперников, как Алессио Ди Кирико (решением), Тревор Смит (точным боковым в челюсть) и Эндрю Санчес (техническим нокаутом). Однако после таких зрелищных боёв первый узбек в UFC потерпел два поражения подряд.

Сначала он попал под удушающий сзади от Джеральда Миршерта, после чего проиграл Кайо Борральо судейским решением. Махмуду потребовалось время, чтобы собраться с силами и попробовать начать новую победную серию. В последнем поединке он победил Брайана Барберену решением судей.

Перед поединком у Алиасхаба взяли интервью, в котором он достаточно холодно высказался в адрес своего соперника. Хизриев считает, что Махмуд является средним бойцом, у которого есть понемногу от борьбы и ударной техники. Он также добавил, что у него в карьере были соперники гораздо сильнее, чем Мурадов. Нет поводов сомневаться в этом, особенно учитывая, как легко первый узбек в UFC проиграл сабмишеном американцу Миршерту. Предлагаем ставку на победу Хизриева за 1.42.

Прогноз и ставки на бой Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов 4 февраля 2024 года

Россиянин является более технически одарённым бойцом, всесторонним. Он может выигрывать нокаутами, что доказал, когда стал чемпионом Fight Nights Global. Также он продемонстрировал, что в совершенстве владеет борьбой, одержав две победы подряд сабмишеном. От удушающего сзади Мурадов уже успел пострадать, когда проиграл Миршерту. Всё ведёт к тому, что у Хизриева будет 15-я победа подряд.

Ставка: победа Хизриева за 1.42.