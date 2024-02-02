«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла». Унаи Эмери осторожен

Главный тренер «львов» постарается исправить проблемы в защите. Он больше не станет рисковать.

3 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.61. Шансы «клинков» оцениваются в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» 3 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» (03.02.2024)

Игра 23-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» начнётся 3 февраля на стадионе «Брэммел Лэйн». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск. «Клинки» в минувшем туре уступили «Кристал Пэлас» (2:3). Они дважды вели в счёте по ходу встречи, но не сумели удержать преимущество.

«Шеффилд Юнайтед» в очередной раз подвела линия защиты, которая в этом сезоне АПЛ допускает грубые ошибки. Команда постоянно теряет концентрацию и пропустила больше всех в лиге — 54 мяча. Тревожный сигнал для главного тренера Криса Уайлдера, который пока не может исправить ситуацию.

Лидером полузащиты «Шеффилд Юнайтед» является Густаво Хамер. Хавбек выполняет ключевую роль в тактической схеме команды и является организатором атак. В этом сезоне в АПЛ он забил два мяча и сделал три результативные передачи. Оливер Макбарни — это лучший бомбардир команды. Он записал в свой актив четыре гола.

«Клинки» плохо проводят этот сезон. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 10 очков в 22 матчах. Клуб выиграл две встречи и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Шеффилд Юнайтед» провёл 11 игр, в которых и одержал обе победы.

В последних пяти матчах в АПЛ подопечные Криса Уайлдера выступили слабо. Они завершили вничью встречи с «Астон Виллой» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2), а уступили «Лутону» (2:3), «Ман Сити» (0:2) и «Кристал Пэлас» (2:3). 11 мячей пропустили «клинки» в этих матчах.

«Астон Вилла» в минувшем туре АПЛ дома неожиданно проиграла «Ньюкаслу» (1:3). С первых минут «львы» взяли мяч под контроль, а соперник рассчитывал на контратаки. Дважды «сороки» наказали подопечных Унаи Эмери за ошибки в обороне уже в первом тайме. Автогол Алекса Морено и вовсе поставил команду практически в безвыходное положение.

Испанский специалист решил не отказываться от своего привычного стиля, основанного на владении мячом, но только «Ньюкасл» не позволил «Астон Вилле» вести комбинационную игру. «Львы» не сумели создать много опасных моментов и забили только гол престижа.

«Львы» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 22 встречах. «Астон Вилла» на выезде провела 11 матчей и одержала четыре победы. Отметим, что лучший бомбардир клуба — Олли Уоткинс. Форвард забил 10 мячей и сделал восемь результативных передач.

«Клинки» проводят плохой сезон. Они не могут наладить надёжную оборону, малоэффективны в прессинге и с трудом создают опасные моменты. «Астон Вилла» в последнее время растеряла физическую форму, поэтому результаты ухудшились. Рассмотрим ставку на то, что «Астон Вилла» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за коэффициент 1.91.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» 3 февраля 2024 года

Унаи Эмери постарается исправить ошибки в защите, которые проявились в матче с «Ньюкаслом». Тем не менее «львы» мало забивают, поскольку находятся не в оптимальных кондициях. «Шеффилд Юнайтед» старается действовать от обороны. Отметим, что минувшая очная игра завершилась вничью (1:1). Предположим, что «Астон Вилла» не проиграет, но много голов не ждём.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.