«Алавес» — «Барселона». Хави нервничает

Объявивший об уходе из команды после окончания сезона наставник каталонцев столкнулся с проблемами в атаке.

3 февраля состоится матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.83. Шансы «славных» оцениваются в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона» 3 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Алавес» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона» (03.02.2024)

Игра 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона» начнётся 3 февраля на стадионе «Мендисорроса». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Славные» в минувшем матче в Примере на выезде разгромили «Альмерию» (3:0). Они сосредоточились на обороне, позволили сопернику контролировать мяч. Красно-белые нанесли 19 ударов, но голкипер Антонио Сивера был надёжен. Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия Пласа сделал акцент на контратаках и не прогадал — его подопечные забили три мяча.

«Алавес» может быть доволен линией защиты, которая в этом сезоне Примеры редко допускает грубые ошибки. Команда хорошо противодействует атакам соперника и пропустила не так много — 27 мячей. Луис Гарсия Пласа сумел найти оптимальное сочетание игроков в обороне, и «славные» стабильно набирают очки в последних встречах.

Лидером защиты «Алавеса» является Андони Горосабель. Перешедший минувшим летом из «Реала Сосьедад» футболист провёл в этом сезоне Примеры 22 встречи, но результативными действиями не отметился. В атаке показывает хороший уровень Саму Омородион — он забил семь мячей.

Подопечные Луиса Гарсии Пласы неплохо проводят этот сезон. Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков в 22 матчах. Клуб выиграл семь встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Алавес» провёл 10 игр, в которых одержал пять побед.

В последних пяти встречах в Примере «славные» приятно удивили. Они победили «Севилью» (3:2), «Кадис» (1:0) и «Альмерию» (3:0), завершили вничью матч с «Реалом Сосьедад» (1:1), а уступили только мадридскому «Реалу» (0:1).

«Барселона» в минувшем туре в Примере победила «Осасуну» (1:0). Команды недавно встречались в полуфинале Суперкубка Испании, и, в принципе, сюжет игры повторился. Соперник закрылся в защите, а сине-гранатовые с большим трудом создавали опасные моменты и нанесли всего четыре удара. Единственный мяч забил новичок Витор Роке во втором тайме.

Подопечные Хави хорошо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Клуб победил «Альмерию» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Бетис» (4:2) и «Осасуну» (1:0), а уступил только «Вильярреалу» (3:5). Обращают на себя внимание проблемы в защите — пропущено 10 мячей на этом отрезке!

«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 47 очков в 22 встречах. Сине-гранатовые на выезде провели 10 матчей и одержали пять побед.

Сдал в плане результативности Роберт Левандовски. Он с трудом приспособился к изменениям в тактической схеме, которые внёс Хави на старте сезона. «Барселона» стала атаковать менее активно, сделав акцент на контроле мяча. Поляк забил в этом розыгрыше Примеры восемь мячей и сделал пять результативных передач.

«Барселона» находится не в лучшем состоянии. После провала в игре с «Вильярреалом» Хави сказал, что уйдёт в отставку как только закончится этот сезон. Это наверняка убавит агрессии в атаке сине-гранатовых. Рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Алавес» — «Барселона» 3 февраля 2024 года

Тактическая схема Хави в этом сезоне более осторожна. Травма основного голкипера Марка-Андре тер Штегена не позволяет защитникам действовать уверенно, поскольку заменяющий немца Иньяки Пенья часто ошибается. В свою очередь, «Алавес», весьма вероятно, сыграет от обороны и будет ловить сине-гранатовых на контратаках. Предположим, что встреча будет малорезультативной, поэтому изучим ставку на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.