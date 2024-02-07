«Авангард» — «Спартак». Ткачёв и Буше перевесят Ковальчука и Голдобина

8 февраля состоится матч КХЛ «Авангард» — «Спартак». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.11, шансы москвичей оценили коэффициентом 2.86. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 8 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу омичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.69. Если красно-белые выиграют, сыграет коэффициент 2.17.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» (08.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

8 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» сыграет со «Спартаком» на «Джи-Драйв-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск.

«Ястребы» в последней встрече победили дома СКА (9:5). Фантастическая игра, которая держала в напряжении зрителей. Особенно ударно поработали команды в третьем периоде, в котором забросили восемь шайб на двоих. «Авангард» создал много опасных моментов. Отметим Дамира Шарипзянова, который оформил четыре результативные передачи.

Огромная нагрузка выпала на голкипера «Авангарда» Андрея Мишурова. Подопечные Романа Ротенберга давили на оборону омичей и нанесли 37 бросков. Кроме того, самоотверженно защищались полевые хоккеисты, которые заблокировали 13 бросков. Хорошо сыграли «ястребы» и в большинстве, реализовав две попытки.

Важную роль в нападении клуба играет Рид Буше, который сделал хет-трик в игре со СКА. Он является лучшим бомбардиром «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ и набрал 73 очка по системе «гол+пас». Американец забросил 42 шайбы и сделал 31 результативную передачу.

Также в топ-10 лучших бомбардиров регулярного чемпионата входят Владимир Ткачёв и Райан Спунер. Россиянин набрал 66 (17+49) очков, а канадец — 55 (20+35). К плей-офф они подошли практически в оптимальных кондициях.

Подопечные Кравца занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 84 очка. Клуб выиграл 40 из 59 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Омичи отлично выступают на своём льду. Они победили в 22 из 29 встреч на домашней арене.

В последних пяти играх «ястребы» показали хорошие результаты. Кроме СКА, они победили «Ак Барс» (4:2) и «Барыс» (3:1), а уступили «Трактору» (4:5) и «Металлургу» (3:4 ОТ). Отметим, что «Авангард» показывает отличную результативность в этом сезоне, забросив 185 шайб.

В минувшей встрече «Спартак» обыграл дома «Автомобилист» (3:0). Игра порадовала болельщиков лихо закрученным сюжетом. Подопечные Алексея Жамнова во втором периоде забросили за пять минут три шайбы и полностью контролировали ход встречи.

Попытки екатеринбуржцев восстановить паритет разрушил голкипер Андрей Кареев. Голкипер красно-белых провёл отличный матч и отразил 23 броска. Отметим, что победа в игре с «Автомобилистом» стала 35-й для «Спартака» в сезоне, и это новый рекорд клуба в регулярках КХЛ.

Нападающий Илья Ковальчук забросил шайбу в большинстве, но признал, что над этим компонентом игры ещё нужно много работать перед плей-офф. Отметим, что у красно-белых спецбригада по реализации численного преимущества не входит в число лидеров лиги (19,6%).

Подопечные Алексея Жамнова после 60 матчей набрали 78 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 30 встреч и одержали 14 побед. «Спартак» уже обеспечил себе участие в плей-офф. Лучший бомбардир команды в этом сезоне — это Николай Голдобин, который забросил 34 шайбы и сделал 36 результативных передач.

«Ястребы» набрали хорошую форму и в домашних матчах много забивают. Кроме того, красно-белые проиграли в гостях пять из шести последних встреч. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Авангарда» за 2.11.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 8 февраля 2024 года

Подопечные Михаила Кравца хорошо играют дома, особенно в нападении, что доказали разгромной победой в матче со СКА. В свою очередь, «Спартак» на выезде проиграл пять из шести последних встреч, и пока Жамнов не может исправить ситуацию. Весьма вероятно, что и в этой игре «Авангард» одержит победу.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.11.