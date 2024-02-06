«Атлетико» — «Атлетик». Диего Симеоне исключит ошибки

Поэтому как минимум не проиграет, но и голов не ждём.

7 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Атлетик». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.08. Успех «львов» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Атлетик» 7 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Атлетик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Атлетик» (07.02.2024)

Позади игры 20-го тура Примеры, а также матчи 1/4 финала Кубка Испании. 7 февраля состоится первая полуфинальная встреча турнира. На стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде местный «Атлетико» примет «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

«Атлетико» проводит весьма продуктивный сезон. Он вышел в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв группу, а также впервые за семь лет пробрался в полуфинал Кубка Испании. На предыдущих стадиях турнира мадридцы обыграли «Луго» (3:1), «Реал» (4:2 ДВ) и «Севилью» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне располагаются на четвёртой строчке. В 23 матчах в первенстве они потерпели только пять поражений и три раза сыграли вничью. За этот период времени «матрасники» пропустили всего лишь 25 мячей, а забили 45.

Особый вклад в успехи привносят Антуан Гризманн и Альваро Мората. Француз в составе «Атлетико» принял участие в 32 встречах во всех официальных турнирах, в которых записал на свой счёт 18 голов и семь результативных передач. Испанец, в свою очередь, в 36 играх за клуб и сборную забил 23 мяча.

Однако результативный дуэт форвардов помог Симеоне избежать поражения в недавнем мадридском дерби с «Реалом». «Матрасникам» вообще довольно сильно повезло. Они сумели сравнять счёт лишь в компенсированное ко второму тайму время. Соперник смотрелся предпочтительнее. Он чаще, а также опаснее атаковал и вполне мог забить больше.

Впрочем, показателен другой момент. В этом сезоне «Атлетико» ещё ни разу не проиграл «сливочным» в основное время. Более того, дома он дважды победил. «Матрасники» выиграли 11 из 12 матчей в Ла Лиге на «Цивитас Метрополитано». Ещё один они сыграли вничью с «Хетафе» (3:3). Очки потеряли из-за удаления на 38-й минуте, при счёте 0:0. Соперник сравнял счёт в самой концовке.

«Атлетик» из Бильбао тоже проводит весьма неплохой сезон. Он располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Атлетико» составляет три очка, а отрыв от идущего на шестом месте «Реала Сосьедад» — целых восемь очков.

В последних 13 турах в Примере баски уступили только «Валенсии» (0:1). Также они сыграли вничью с «летучими мышами» (2:2), «Жироной» (1:1), «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0). До полуфинала Кубка Испании «львы» добрались, обыграв на предыдущих стадиях «Алавес» (2:0) и «Барселону» (4:2 ДВ).

Эрнесто Вальверде, когда-то возглавлявший «Барселону», заслуживает особой похвалы. Наставник поставил команде из Бильбао очень качественную игру как в обороне, так и в нападении. В 28 матчах во всех турнирах баски забили 56 мячей, а пропустили только 24.

Недавно «Атлетик» ещё и усилил линию обороны, подписав левого защитника Адама Бойро. Единственное — новичка болельщики «львов» приняли сухо. Они стали оскорблять футболиста в социальных сетях на фоне расизма. Вальверде поделился мнением, что у этих людей отсутствует культура.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.17. Дело ещё в том, что у басков наблюдаются некоторые проблемы с выездами. Они выиграли только 4 из 11 матчей в Ла Лиге в гостях, а также четыре раза сыграли вничью. За этот период времени забили только 11 голов, а забили девять.

Также интересно, что Диего Симеоне раскритиковал Королевскую федерацию футбола Испании за то, что она выделила его команде на два дня меньше отдыха, чем «Атлетику» из Бильбао. Аргентинец отметил, что считает это несправедливым. Впрочем, на результате грядущего матча это вряд ли как-то отразится.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Атлетик» 7 февраля 2024 года

Домашний стадион даёт «Атлетико» солидное преимущество. Однако это только первый матч. Скорее всего, «Атлетик» сыграет от обороны, с которой у него полный порядок, и постарается пропустить как можно меньше. Так что высокой результативности не ждём.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча 2.17.