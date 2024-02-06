«Астон Вилла» — «Челси». Почеттино потерял контроль

7 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Челси». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.17. Успех «аристократов» оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Челси» 7 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Астон Вилла» — «Челси» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют «львы», сыграет коэффициент 1.19. Гол «аристократов» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Челси» (07.02.2024)

Переигровка 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Челси» начнётся 7 февраля на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Аристократы» оставили противоречивое впечатление от своей игры в последней очной встрече со «львами», которая завершилась вничью (0:0). Соперники боролись за выход в 1/8 финала Кубка Англии, поэтому мотивация у них была на максимуме. Подопечные Почеттино больше владели мячом, а Унаи Эмери выбрал осторожную тактику.

Тем не менее до опасных моментов дело не дошло. «Астон Вилла» качественно оборонялась, закрыв фланги и заставив «Челси» развивать атаки через центральную зону. Нападающих встречали защитники Эзри Конса и Клеман Лангле. Надёжно сыграл голкипер «львов» Эмилиано Мартинес.

Маурисио Почеттино до сих пор находится в поиске оптимального состава. Он экспериментирует, пробуя различные сочетания футболистов, но нестабильность отрицательно влияет на результаты команды. До возрождения былого уровня игры «аристократы» очень далеки. Циркулируют слухи об интересе руководства клуба к приглашению летом Хаби Алонсо на пост главного тренера.

В текущем розыгрыше АПЛ «Челси» находится в середине турнирной таблицы и вряд ли включится в борьбу за место в еврокубках. Почеттино старается переломить ситуацию, и в некоторых играх его подопечные смотрятся организованно. Только от аргентинского специалиста ждали лучшего результата, а его нет.

«Челси» старается играть в быстрый футбол, но без ярко выраженного нападающего толку в этом мало. Армандо Броя и Рахим Стерлинг стараются, но с забитыми голами дела у них обстоят слабо. Да и от Михаила Мудрика ждали большего.

Весьма вероятно, что победа в Кубке лиги будет рассматриваться «аристократами» в качестве ответа критикам. По этой же причине приоритет «Челси» отдаст Кубку Англии.

«Астон Вилла» в текущем сезоне приятно удивляет высоким качеством игры. Команда под руководством Унаи Эмери часто прессингует, создаёт много опасных моментов и надёжно обороняется. «Львы» в этом сезоне АПЛ находятся в зоне Лиги чемпионов.

В последней встрече «Астон Вилла» на выезде победила «Шеффилд Юнайтед» (5:0). Подопечные Унаи Эмери взяли мяч под контроль и нанесли 14 ударов. Исход матча стал предельно ясен к перерыву, поскольку «львы» забили четыре мяча и полностью доминировали в игре.

«Львы» в позиционном нападении используют Олли Уоткинса. 28-летний футболист забил в текущем сезоне 16 мячей во всех турнирах. Он великолепно ориентируется в штрафной площади и за счёт хороших физических кондиций постоянно держит в напряжении оборону соперника.

Унаи Эмери построил в этом сезоне сбалансированную команду, которая великолепно использует прессинг. В последнем очном матче «львы» полностью нейтрализовали все козыри Почеттино. Рассмотрим ставку на то, что «Астон Вилла» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча за 2.01.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Челси» 7 февраля 2024 года

«Челси» не забил подопечным Унаи Эмери в трёх последних очных встречах. У Маурисио Почеттино очень много проблем, поэтому в матчах с тактически грамотным соперником его команда испытывает трудности. «Астон Вилла» превосходит «аристократов» в системе игры, что и доказал результат последнего очного матча.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.