Экспресс на футбол с коэффициентом 6.17: Почеттино и Аллегри добьются побед

Понедельник, 12 февраля, не балует большим количеством спортивных событий. Но и без удовольствия от просмотра футбола нас не оставит. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.17 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе»

Анализируя последние матчи обеих команд, можно заметить, что хозяева поля выступают достаточно уверенно, одержав три победы в последних пяти встречах. В то время как гости демонстрируют переменчивые результаты, включая поражения от сильных соперников и ничьи с аутсайдерами. Также стоит учитывать предыдущие встречи клубов, в которых «Ювентус» оказывался сильнее, выигрывая без особых проблем.

Туринцы показывают солидную игру в обороне и способность реализовывать моменты, что было видно в матчах с «Лечче» и «Сассуоло». В то же время «Удинезе» борется с нестабильностью и не всегда может найти свою игру во встречах с топовыми командами лиги.

Принимая во внимание форму хозяев, преимущество домашнего стадиона и статистику последних встреч, можно предположить, что они сохранят свои традиции и сумеют добыть ещё одну победу. Однако в футболе всегда есть место сюрпризам, и «Удинезе» может попытаться использовать свои шансы для исправления последних результатов.

Несмотря на это, предполагается, что исход матча определит более высокое качество игры хозяев и их умение действовать решительно в атакующих действиях. Исходя из всего вышеизложенного, прогноз на матч следующий — победа «Ювентуса» всухую за 2.05. Туринская команда подтвердит своё превосходство и уверенно заработает три очка на домашнем стадионе.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси»

Команды подходят к игре с разной динамикой: хозяева поля потерпели поражения в трёх из последних пяти встреч, тогда как гости одержали уверенную победу в последнем матче на выезде с «Астон Виллой» со счётом 3:1. «Челси» в целом показывает более высокое качество игры, что подтверждается текущим положением в таблице и результатами последних встреч.

Основываясь на предматчевой статистике, можно утверждать, что «Челси» является фаворитом предстоящей встречи. «Кристал Пэлас» показывает нестабильные результаты, уступив «Брайтону» со счётом 1:4 и «Арсеналу» — 0:5.

С другой стороны, победа в игре с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:2 позволяет говорить о том, что в атакующих действиях у «Кристал Пэлас» есть потенциал. «Челси» же, в свою очередь, после неожиданного поражения в матче с «Вулверхэмптоном» сумел переломить ситуацию, показав характер в игре с «Астон Виллой», как мы уже сказали. Отметим, что «синие» часто становятся победителями в матчах с «Кристал Пэлас», и это усиливает веру болельщиков в успех команды.

Учитывая текущую форму клубов, мотивацию и историю очных встреч, прогнозируем победу «Челси» за 1.75. Гости будут стремиться укрепить свои позиции в турнирной таблице, а хозяевам поля будет сложно противостоять давлению и качеству игры соперников. Ожидается, что «Челси» возьмёт инициативу в свои руки с первых минут матча и сможет реализовать шансы, в то время как «Кристал Пэлас» будет пытаться защищаться и искать свои шансы в контратаках.

Прогноз на матч «Альмерия» — «Атлетик»

«Альмерия» выступает в качестве хозяина поля, однако её последние результаты не внушают особого оптимизма. Команда лишь один раз смогла сыграть вничью в последних пяти матчах. С другой стороны, «Атлетик» находится в хорошей форме, одержав впечатляющую победу в игре с «Атлетико» и уверенно обыграв «Мальорку». Также команда из Бильбао смогла удержать ничью в игре с «Кадисом» и победила «Барселону», что говорит о высоком уровне подготовки.

В очных встречах команд также отдаём предпочтение «Атлетику», поскольку он показал лучшие результаты в недавних матчах с «Альмерией». Особенно стоит отметить победу со счётом 3:0 в октябре 2023 года. Исходя из всеобщей тенденции и учитывая все факторы, можно предположить, что баски имеют больше шансов на победу в предстоящем матче. Ставки на их победу принимают за 1.72.

Экспресс на матчи 12 февраля

Ставка 1: победа «Ювентуса» в матче с «Удинезе» всухую за 2.05.

Ставка 2: победа «Челси» в игре с «Кристал Пэлас» за 1.75.

Ставка 3: победа «Атлетика» в матче с «Альмерией» за 1.72.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.75 Х 1.72 = 6.17.