Эти двое нападающих многого добились, но еврокубки им никак не покоряются.

Экспресс на футбол с коэффициентом 7.46: Мбаппе и Кейн живут мечтой о Лиге чемпионов

Плей-офф Лиги чемпионов набирает обороты. 14 февраля нас ждёт несколько очень интересных матчей в еврокубках, а также встреча в Серии А. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом из игр, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Лацио» — «Бавария»

«Лацио» показывает неплохую игру на домашнем поле, одержав победу в матче с «Лечче», но также имеет в своём пассиве поражения в гостях во встречах с «Аталантой» и «Интером». В то же время «Бавария» проиграла накануне «Байеру» со счётом 0:3 и в целом проводит не самый лучший сезон.

Рассмотрим факторы, которые могут повлиять на исход матча. Во-первых, это текущая форма игроков и результаты последних матчей. У «Лацио» есть проблемы в обороне, что было явно видно в играх с более агрессивными командами, такими как «Аталанта» и «Интер». В то же время «Бавария», несмотря на нестабильность результатов, сохраняет свой агрессивный и напористый стиль.

Во-вторых, стоит учесть опыт команд в европейских кубках. «Бавария» имеет богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов, в то время как «Лацио» не так часто бывает участником столь крупных турниров. Это может сказаться на психологической устойчивости игроков в ключевые моменты матча.

И, наконец, фактор домашнего поля для «Лацио» не следует недооценивать. Поддержка домашних болельщиков может придать команде дополнительные силы, но в то же время создаст давление необходимости показать результат перед своей публикой. Исходя из всех факторов, можно предположить, что матч может получиться достаточно напряжённым.

Тем не менее более высокие шансы на победу остаются за «Баварией», которая, вероятно, сможет реализовать свой опыт и класс для достижения победы. Ставки на то, что мюнхенцы выиграют встречу, принимают за 1.70.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

«ПСЖ» показывает весьма стабильные результаты в последних играх, одерживая победы в большинстве матчей и демонстрируя сильную атакующую игру. «Реал Сосьедад», в свою очередь, имеет проблемы в реализации моментов, что видно по последним играм, в которых испанская команда многократно не смогла забить более одного гола.

Учитывая домашний статус и поддержку родных трибун, а также более высокий класс игроков и лучшую результативность в атаке, «ПСЖ» является фаворитом данной встречи. Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов и «Реал Сосьедад», который способен на сюрпризы и обладает крепкой оборонительной линией.

С учётом всего выше сказанного наш прогноз будет следующий — победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25. Предполагается, что парижане смогут реализовать своё превосходство, а «Реалу Сосьедад» будет трудно пробить оборону хозяев поля, и он сосредоточит усилия на защите своих ворот. Парижанам это добиться победы не помешает, но голов много не ждём.

Прогноз на матч «Болонья» — «Фиорентина»

«Болонья», играя на домашнем стадионе, продемонстрировала отличные результаты в последних играх, победив «Лечче» (4:0) и «Сассуоло» (4:2). Также команда удержала ничью со счётом 2:2 с «Миланом» на выезде. Это свидетельствует о том, что клуб находится в хорошей форме и способен демонстрировать результативный футбол, особенно перед своими болельщиками.

В то же время «Фиорентина» также показывает высокую результативность, забив пять голов «Фрозиноне» в последнем матче. Однако игра в гостях у «фиолетовых» менее убедительна, учитывая недавние поражения во встречах с «Лечче» (2:3) и «Наполи» (0:3). Тем не менее в последней игре с «Болоньей» «Фиорентина» сумела удержать ничью в основное время, а по пенальти одержала победу. Дело было в 1/4 финала Кубка Италии. Это может придать ей уверенности.

Принимая во внимание все факторы, наш прогноз заключается в том, что «Болонья» сможет использовать своё домашнее преимущество и сильные стороны нападения для победы в этом матче, но не без труда, учитывая атакующий потенциал «Фиорентины». Ожидается напряжённая борьба. Мы считаем, что сыграет «обе забьют» за 1.95.

Экспресс на матчи 14 января

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Лацио» за 1.70.

Ставка 2: победа «ПСЖ» в игре с «Реалом Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

Ставка 3: «обе забьют» в матче «Болонья» — «Фиорентина» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.70 Х 2.25 Х 1.95 = 7.46.