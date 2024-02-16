«Брентфорд» — «Ливерпуль». Ставки слишком высоки

17 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.60. Шансы «пчёл» оцениваются в 5.10. На ничью дают коэффициент 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 17 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Брентфорд» — «Ливерпуль» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» (17.02.2024)

Игра 25-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» начнётся 17 февраля на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Стартовый свисток раздастся в 15:30 мск. «Пчёлы» в минувшем туре на выезде победили «Вулверхэмптон» со счётом 2:0.

Соперник полностью владел инициативой и контролировал мяч 72 процента игрового времени. Тренерский штаб «Брентфорда» выбрал оборонительную модель, сместив акцент на быстрые контратаки.

План оказался верным, поскольку защита выдержала давление и надёжно сыграл голкипер Марк Флеккен. Забитыми мячами у «пчёл» отметились Кристиан Нёргор и Айван Тони. «Вулверхэмптон» нанёс 17 ударов, но им не хватило точности.

Лидером нападения «Брентфорда» является Брайан Мбемо. 24-летний форвард провёл в этом сезоне АПЛ 15 матчей, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Он вряд ли появится на поле, поскольку восстанавливается после травмы.

«Пчёлы» слабо проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 23 матчах. Клуб выиграл семь встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Брентфорд» провёл 12 игр, в которых одержал четыре победы.

В последних пяти матчах в АПЛ подопечные Томаса Франка выступили слабо. Кроме «Вулверхэмптона», они победили «Ноттингем Форест» (3:2), а уступили «Кристал Пэлас» (1:3), «Тоттенхэму» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:3). Отметим, что оборона часто допускает ошибки, поэтому четыре из пяти встреч на этом отрезке завершились тоталом больше 2.5 мяча.

«Ливерпуль» в минувшем туре АПЛ дома победил «Бёрнли» (3:1). С первых минут соперник оказался не готов к высокому темпу, который предложили «красные». Они показали хороший уровень взаимопонимания в позиционном нападении и создали много опасных моментов. Забитыми мячами отметились Диогу Жота, Луис Диас и Дарвин Нуньес.

Подопечные Клоппа хорошо провели последние пять матчей АПЛ. Кроме «Бёрнли», они победили «Ньюкасл» (4:2), «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1), а уступили «Арсеналу» (1:3).

«Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 24 встречах. На выезде он провёл 12 матчей, одержав шесть побед и четыре раза сыграв вничью.

Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Мохамед Салах, который забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач в чемпионате Англии. Нападающий восстанавливается после травмы, которую получил в сборной Египта во время Кубка Африки.

«Брентфорд» в последних встречах АПЛ часто ошибается в защите и пропустил много мячей. В свою очередь, подопечные Юргена Клоппа набрали форму и результативны в нападении. Отметим, что минувший очный матч выиграли «красные» со счётом 3:0. Рассмотрим ставку на победу «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 17 февраля 2024 года

«Ливерпуль» обладает хорошим подбором исполнителей в атаке. «Красные» забили 16 мячей в пяти последних встречах АПЛ, поэтому, весьма вероятно, найдут слабые места в защите «пчёл». Предполагаем, что подопечные Юргена Клоппа победят и будет забито больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.