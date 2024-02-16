«Аталанта» — «Сассуоло». Миранчук снова тащит

17 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сассуоло». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.37. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Сассуоло» 17 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Аталанта» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сассуоло» (17.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 24-го тура Серии А. На 17 февраля запланированы три игры 25-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Джевисс» в Бергамо «Аталанта» примет «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Аталанта» набрала шикарный ход. В последних девяти матчах в Серии А она уступила только «Болонье» (0:1), а также сыграла вничью с «Ромой» (1:1). В обоих случаях потеряли очки подопечные Джана Пьеро Гасперини на выезде. Также они вышли в полуфинал Кубка Италии, победив на предыдущих стадиях как раз «Сассуоло» (3:1) и «Милан» (2:1).

Бергамаски поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. У них столько же очков, сколько у располагающейся на пятом месте «Болоньи», но имеется игра запасе. Не в последнюю очередь подъём «богини» связан с индивидуальным прогрессом игроков и вытекающим из этого увеличением конкуренции за место в составе.

Здорово прибавили Алексей Миранчук и Шарль Де Кетеларе. Раньше тренер не доверял россиянину, а бельгийца регулярно подводила реализация. В последних 12 матчах во всех турнирах арендованный у «Милана» хавбек записал на свой счёт восемь голов и пять ассистов. Бывший полузащитник «Локомотива» за этот же отрезок времени забил три гола и отдал пять результативных передач.

По итогам января Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты». После матча последнего тура Серии А с «Дженоа» (4:1) Гасперини назвал его фундаментальным футболистом команды. Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением, что у россиянина менталитет победителя. Его впечатлило то, что полузащитник из вечного запасного преобразился в важного игрока.

Результативность команды из Бергамо ощутимо улучшилась. В последних девяти турах в чемпионате Италии она забила 23 мяча. Даже обладающему отличной обороной «Лацио» (3:1) не удалось сдержать атакующий натиск «Аталанты». К слову, Де Кетеларе оформил во встрече с римлянами дубль.

Удастся ли «Сассуоло», для которого отсутствие надёжности в обороне является проблемой хронического характера, не проиграть грядущий матч с разгромным счётом? Далеко не первый год чёрно-зелёные много пропускают и в результате заканчивают сезон либо в середине, либо в нижней части турнирной таблицы.

Текущий сезон складывается для подопечных Алессио Дионизи особенно неудачно. Они занимают 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от располагающейся в зоне вылета «Вероны» составляет одно очко. У «Сассуоло», конечно, есть ещё игра в запасе, но особого оптимизма это не даёт.

В последних 10 турах в Серии А чёрно-зелёные победили только «Фиорентину» (1:0) дома, причём не без удачи. Соперник не реализовал 11-метровый удар, а также упустил ряд потенциально голевых моментов. Также подопечные Дионизи сыграли вничью с «Удинезе» (2:2) и «Торино» (1:1).

Усугубляет и без того незавидное положение «Сассуоло» травма Доменико Берарди. Он получил повреждение на тренировке и угодил в лазарет примерно на месяц. В 16 матчах в чемпионате Италии 29-летний нападающий забил девять голов и отдал три результативные передачи. Потеря очень болезненная.

При таком раскладе напрашивается ставка на победу «Аталанты» с форой (-1.5) за коэффициент 1.96. В 23 встречах в Серии А чёрно-зелёные забили только 29 голов, а пропустили — 42. Бергамаски проиграли только 2 из 12 встреч в Серии А на стадионе «Джевисс», а также один раз сыграли вничью. За этот период времени «богиня» забила 27 голов, а пропустила — восемь.

В последней очной встрече в Кубке Италии команда из Сассуоло избежала разгрома лишь за счёт грубой ошибки голкипера «Аталанты» Хуана Муссо в самой концовке. На тот момент Миранчук и Де Кетеларе только начинали набирать форму. Тем не менее они приняли участие во всех трёх голах, причём два из них соорудили вместе.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Сассуоло» 17 февраля 2024 года

На последнем отрезке сезона «Аталанта» очень здорово прибавила. Она много забивает и регулярно выигрывает. Дома бергамаски наверняка уверенно победят «Сассуоло». Чёрно-зелёные пребывают в кризисе. Они много пропускают, а также ослаблены травмой лидера.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.96.